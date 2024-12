FC Barcelona przyjęła prośbę Ansu Fatiego. Nikt się jej nie spodziewał

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati powalczy o skład. Barcelona otrzymała prośbę

W ostatnią niedzielę Ansu Fati zaskoczył wszystkich w FC Barcelonie jednym nietypowym życzeniem. Mimo że drużyna udała się na świąteczną przerwę, młody napastnik postanowił nie rezygnować z treningów i poprosił o możliwość kontynuowania ich w ośrodku Ciutat Esportiva. Zarząd klubu oraz sztab szkoleniowy pozytywnie przyjęli jego prośbę.

22-latek dopiero co wrócił do kadry meczowej po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją mięśnia dwugłowego uda. Choć podczas ostatniego spotkania z Atletico Madryt nie pojawił się na boisku, docenił decyzję trenera Hansi Flicka o włączeniu go do składu. To daje mu pewność, że w drugiej połowie sezonu 2024/25 będzie miał szansę pokazać swoje umiejętności.

FC Barcelona zapewniła młodemu skrzydłowemu pełne wsparcie medyczne, w tym dostęp do fizjoterapeutów i lekarzy, aby mógł w pełni dojść do siebie. Styczeń zapowiada się obiecująco dla Ansu Fatiego, ponieważ drużyna ma w planach aż sześć spotkań, w tym mecze w La Liga, Lidze Mistrzów, Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla. Jeśli zespół Flicka awansuje dalej w rozgrywkach, liczba ta może wzrosnąć aż do ośmiu meczów. Przy tak napiętym terminarzu w składzie na pewno pojawią się roszady.

Dodajmy, że przed otwarciem zimowego okna transferowego Fati pozostaje na radarze Sevilli. Natomiast jego problemy zdrowotne i problemy Barcelony związane z Danim Olmo ostudziły negocjacje z klubem z Andaluzji.