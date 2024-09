Ansu Fati zakończył rehabilitację po ostatniej kontuzji i wrócił do treningów w FC Barcelonie. Jak podaje Guillem Borras Perez prawdopodobnie będzie gotowy do gry po przerwie reprezentacyjnej.

Ansu Fati wrócił do treningów w FC Barcelonie

FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła zmagania ligowe w nowym sezonie. Drużyna pod wodzą Hansiego Flicka w czterech meczach zdobyła maksymalną ilość punktów. Z dorobkiem dwunastu oczek przewodzą stawce w La Liga z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt. Od początku przygody w stolicy Katalonii niemiecki szkoleniowiec mocno stawia na wychowanków klubowej akademii. Niebawem do dyspozycji otrzyma również Ansu Fatiego, który wrócił do treningów po ostatniej kontuzji.

Wychowanek klubowej akademii przed laty uważany był za wielki talent. Mimo że Fati ma dopiero 21 lat, to w seniorskim zespole rozegrał ponad 100 meczów. W koszulce Blaugrany debiutował latem 2019 roku, a część ekspertów w Hiszpanii wróżyła mu wielką przyszłość.

Rozwój utalentowanego skrzydłowego zatrzymały jednak kontuzje, przez które regularnie wypadał ze składu. FC Barcelona uznała nawet, że być może w powrocie do dawnej formy Ansu Fatiemu pomoże wypożyczenie. Dlatego sezon 2023/2024 spędził w Brighton, lecz i tam nie omijały go problemy zdrowotne. Ostatecznie po rocznej przerwie wrócił do Katalonii, gdzie pod okiem Hansiego Flicka znów ma czarować na boisku.

Z informacji Guillema Borrasa Pereza wynika, że prawdopodobnie po przerwie reprezentacyjnej będzie można oglądać Ansu Fatiego w koszulce Barcelony. Oficjalny profil klubu w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia zawodnika z treningu, które sugerują, że Fati ostatnią kontuzję ma już za sobą i pracuje nad powrotem do gry w oficjalnych meczach.