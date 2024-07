Bramkarz zamierza latem opuścić Santiago Bernabeu

Andrij Łunin jedną nogą poza Realem Madryt. Według dziennika "AS", chęć odejścia ukraińskiego bramkarza jest wyraźna po wcześniejszym powrocie do treningów i skróceniu wakacji.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Andrij Łunin przymierza się do odejścia z Realu

W zeszłym sezonie Andrij Łunin początkowo był rezerwowym w Realu Madryt, jednak po kontuzji Thibauta Courtoisa wywalczył miejsce między słupkami. Jego solidne występy zaowocowały zainteresowaniem wielu zespołów, w tym klubów z Premier League.

Po powrocie do pełnej sprawności Courtoisa, 25-letni Łunin zdaje sobie sprawę, że nie ma już zapewnionego miejsca w podstawowym składzie. Biorąc pod uwagę jego wysoką formę, teraz poszukuje możliwości regularnej gry gdzie indziej.

Media w Hiszpanii są przekonane, że reprezentant Ukrainy jest coraz bliżej odejścia. Ostateczna decyzja o opuszczeniu Santiago Bernabeu będzie w dużej mierze zależała od ofert, jakie jego agent Jorge Mendes będzie w stanie pozyskać.

Kontrakt wycenianego na 25 milionów euro bramkarza obowiązuje w stolicy Hiszpanii do połowy przyszłego roku. Niemniej jednak, zaakceptują jego decyzję, jeśli zdecyduje się odejść. Nie jest też tajemnicą, że Królewscy chcą go zatrzymać, niż żądać ogromnej opłaty za transfer. Doniesienia wskazują, że Łunin jest bliski dołączenia do Chelsea, jednak nie jest to jeszcze przesądzone.