IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt pomimo licznych problemów kadrowych ma na koncie komplet 15 punktów w La Lidze

Królewscy nieraz kiepsko rozpoczynają jednak mecze, przez co później muszą odrabiać straty

Carlo Ancelotti zwrócił na to uwagę na konferencji prasowej po meczu Los Blancos z Realem Sociedad (2:1)

Ancelotti jest zły z powodu kiepskich początków spotkań

Real Madryt notuje świetne wyniku na początku sezonu. Pomimo licznych problemów kadrowych, po pięciu meczach La Ligi Królewscy mają na koncie komplet piętnastu punktów. Nie oznacza to jednak, że dla Los Blancos starcia ligowe są spacerkami. Trzy razy podopieczni Carlo Ancelottiego byli zmuszeni gonić wynik. Po raz ostatni miało to miejsce w niedzielę, gdy przegrywali u siebie z Realem Sociedad 0:1. Ostatecznie, jednak, wicemistrzowie Hiszpanii zdołali z nawiązką odrobić straty i wygrać 2:1.

– To, że zdołaliśmy wrócić, to dobra rzecz. Musimy, jednak, unikać takich sytuacji i starać się bardziej, niż miało to miejsce dziś. Wygraliśmy dzięki energii i poświęceniu zespołu – powiedział włoski trener po ostatnim gwizdku. Zdaje sobie sprawę, że taka postawa prędzej czy później doprowadzi do bolesnej utraty punktów.

W środę Real rozpocznie swoją kampanię w Lidze Mistrzów. Na Santiago Bernabeu przyjedzie Union Berlin.

