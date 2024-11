Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti ma problem z gwiazdą

Carlo Ancelotti to specjalista z najwyższej półki. Włoch właśnie stanął przed kolejnym poważnym zadaniem w swojej karierze. Tym razem musi sprawić, by Real Madryt podniósł się po wysokiej porażce z FC Barceloną i wrócił do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Na razie doświadczony szkoleniowiec zdołał zdiagnozować największy problem Królewskich.

Okazuje się, że nie tylko nieskuteczna defensywa wpływa na wyniki Los Blancos. Ancelotti miał wskazać zawodnika, którego postawa utrudnia drużynie wygrywanie spotkań. Jest nim… Kylian Mbappe. Reprezentant Francji nie angażuje się w grę obronną i w ten sposób zaburza równowagę na boisku. Napastnik nie wraca się za piłką, a to sprawia, że jego partnerzy muszą podejmować wzmożony wysiłek, co dezorganizuje proces odzyskiwania futbolówki.

Największym “przegranym” w tej sytuacji ma być Jude Bellingham, który bierze na siebie część obowiązków Mbappe i przez to nie jest aż tak bardzo aktywny w ofensywie. Real Madryt ciągle wierzy w talent Mbappe, ale oczekuje od niego “samokrytycyzmu”. Francuz musi zrozumieć, że ​​jest równie ważny w ataku, jak i w obronie.

W tym sezonie Kylian Mbappe rozegrał 14 spotkań, strzelił osiem goli i zanotował dwie asysty. W każdy z dziesięciu meczów La Liga wystąpił w podstawowym składzie (opuścił jedną kolejkę), w LM jedną z trzech potyczek rozpoczął na ławce rezerwowych.

