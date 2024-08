Ancelotti wskazał, który gracz Realu Madryt powinien otrzymać Złotą Piłkę

Carlo Ancelotti był niedawno gościem w podcaście "The Obi One", prowadzonym przez byłego pomocnika Chelsea, Johna Obi Mikela. W trakcie rozmowy z trenerem Realu Madryt poruszono wiele tematów, w tym wyścig o Złotą Piłkę.

Ancelotti komplementował gwiazdy Realu Madryt

Real Madryt ma kilku zawodników, którzy są uznawani za faworytów do zdobycia Złotej Piłki w tym roku. Są to Vinicius Jr., Dani Carvajal i Jude Bellingham. Zapytany o swoich faworytów do tej prestiżowej nagrody, Carlo Ancelotti zdecydowanie poparł Viniciusa Juniora jako głównego kandydata.

– Moim zdaniem, wygrać powinien Vinicius Junior – stwierdził Ancelotti. – To prawda, że Carvajal spisał się naprawdę dobrze, wygrał ligę, Ligę Mistrzów, zdobył bramkę i wygrał Euro – przyznał z kolei Włoch podkreślając osiągnięcia hiszpańskiego obrońcy. – Ale Vinicius to bardzo utalentowany, młody zawodnik, młody. W minionym sezonie również miał bardzo imponujące osiągnięcia.

Ancelotti docenił również osiągnięcia Jude’a Bellinghama – Jude miał fantastyczny sezon. Najlepszy zawodnik sezonu ligowego. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że było to zaskakujące – powiedział Włoch.

Real Madryt ma za sobą znakomity sezon 2023/24. Królewscy wygrali La Liga i Ligę Mistrzów. W nowej kampanii wzmocnieni transferem Kyliana Mbappe również są głównymi faworytami do zwycięstwa w tych rozgrywkach. Po pierwsze trofeum będą mogli sięgnąć już sierpnia, gdy w Warszawie na PGE Narodowym zmierzą się z Atalantą w meczu o Superpuchar Europy. Początek spotkania o godzinie 21:00.

