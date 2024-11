Ancelotti wskazał cel przed emeryturą. To chce osiągnąć z Realem Madryt

Carlo Ancelotti wielkimi krokami zbliża się do końca kariery trenerskiej. Na konferencji prasowej wyznał, co chce osiągnąć przed emeryturą. Jego celem jest triumf z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Chcę wygrać nową Ligę Mistrzów – mówi Ancelotti

Real Madryt w lipcu 2021 zdecydował się ponownie zatrudnić Carlo Ancelottiego w roli pierwszego trenera. Doświadczony włoski taktyk wrócił do Los Blancos po sześciu latach przerwy. Pierwsza kadencja 65-latka w Madrycie miała miejsce w latach 2013-2015.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Od momentu ponownego podjęcia pracy na Santiago Bernabeu gablota z trofeami Realu Madryt została uzupełniona przede wszystkim o dwa puchary Ligi Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Natomiast ostatnie miesiące dla Ancelottiego są wyjątkowo trudne. Włoch mierzy się z olbrzymią krytyką ze względu poziom, który prezentują jego zawodnicy. Niektórzy sugerują, że popularny Carletto może zostać zwolniony jeszcze w trakcie bieżącego sezonu.

Ancelotti o swoją przyszłość został zapytany na konferencji przed meczem z Osasuną. Opiekun Realu Madryt wyznaczył sobie jeden cel przed przejściem na emeryturę. Jest nim zwycięstwo Ligi Mistrzów w nowym formacie. Ponadto zażartował, że na wcześniejszą emeryturę może go wysłać klub tylko w przypadku, jeśli go zwolnią.

– Zanim przejdę na emeryturę, chcę wygrać nową Ligę Mistrzów. Jestem trenerem, który zawsze chce dotrzeć na szczyt – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Co może mnie skłonić do przejścia na emeryturę? Real Madryt musiałby mnie zwolnić (śmiech). Nie wiem, co może mnie zatrzymać. Moja rodzina? Nie. Moja żona chce, żebym kontynuował pracę – dodał trener Realu Madryt.

Real Madryt na chwilę obecną zajmuje 2. miejsce w La Liga z dorobkiem 24 punktów po 11. kolejkach. Strata do FC Barcelony wynosi 9 punktów, lecz Królewscy mają o jedno spotkanie rozegrane mniej.