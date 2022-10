PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Elche. Włoch skomentował ostatnią galę Złotej Piłki, wyjawił informację na temat Thibaut Courtois, a także odniósł się do porównania jego drużyny do Atletico Madryt.

Ancelotti: Courtois nie zagra z Elche

Real Madryt ma za sobą świetny okres. Królewscy wywalczyli już sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ostatnio rozbili Barcelonę, a w poniedziałek Karim Benzema otrzymał Złotą Piłkę. W środę Los Blancos zmierzą się z czerwoną latarnią ligi, Elche. Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji prasowej przed tym spotkaniem.

– Courtois jutro nie zagra. Trenuje w miarę normalnie i wykonuje swoją pracę. Myślę, że będzie dostępny już w następny weekend – wyznał włoski trener. – Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęli Karim Benzema i Thibaut Courtois, a także wszyscy, którzy byli blisko. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Gratulujemy też innym zwycięzcom: Gaviemu, Alexii Putellas, Lewandowskiemu, Mane i Manchesterowi City. To klub, który bardzo szanujemy i zaliczył świetny sezon – dodał z kurtuazją.

W hiszpańskiej prasie pojawiły się ostatnio porównania obecnej drużyny Realu Madryt do Atletico pod wodzą Diego Simeone. Choć część ekspertów uważa to za potwarz z powodu na styl, do jakiego przyzwyczaił “Cholo”, Ancelotti ma odmienne zdanie.

– To komplement. Widziałem mecz Athletic – Atletico w ten weekend. Było w nim pełno rozrywki. Po meczu słyszałem, jak Simeone mówi, że poruszył go ten występ. Zgadzam się. Kiedy zespół pokazuje taki poziom zaangażowania, to poruszające dla menedżera. Więc jeśli mówią, że Real Madryt to “Cholista”, jest to komplement – podkreślił Ancelotti.

Początek starcia Elche z Los Blancos już w środę o godzinie 21:00.

