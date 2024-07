Ancelotti musi stworzyć nowy Real. Zaczyna się era Mbappe

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jak będzie wyglądał Real Madryt z Mbappe w składzie?

We wtorek Real Madryt zaprezentował na Santiago Bernabeu Kyliana Mbappe. Królewscy zrobili z tego wydarzenia wielkie święto, na którym było obecnych wiele legend Los Blancos, a także ponad 80 tysięcy fanów. Jednak teraz, gdy minęła część oficjalna, pojawiają się pytania, jak będzie wyglądała gra Realu Madryt z Francuzem w składzie. Nowa kampania jest w tym momencie sporą niewiadomą.

– Transfer Mbappe do Realu Madryt to wydarzenie na skalę światową. Real Madryt, klub z bogatą historią sukcesów, przywitał francuskiego gwiazdora z otwartymi ramionami, mimo że wielu kibiców ma mieszane uczucia co do przyszłości zawodnika. Mbappe, który błyszczał kilka lat temu, nie jest już postrzegany jako absolutny dominator, jakim był wcześniej, ale nadal jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie – pisze Sandro Sabatini w swoim felietonie.

– W Realu Mbappe dołączy do grona wybitnych zawodników, takich jak Vinicius, Bellingham i Rodrygo, wspieranych przez młode talenty Endricka i Gulera. Real będzie musiał znaleźć sposób na zharmonizowanie gry tych zawodników, szczególnie w kontekście odejścia gigantów takich jak Kroos i Modric. Trener Carlo Ancelotti, często niedoceniany, będzie miał kluczowe zadanie w tym procesie – dodaje włoski dziennikarz.

