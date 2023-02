fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior spotyka się w Hiszpanii z wszędobylską krytyką i obraźliwymi gestami ze strony kibiców pozostałych klubów, a w trakcie ligowych meczów często pada ofiarą brutalnych fauli. O trudnej sytuacji swojego podopiecznego wypowiedział się Carlo Ancelotti, który domaga się rozwiązania problemu.

Vinicius Junior jest najczęściej faulowanym piłkarzem Realu Madryt

Brazylijczyk mierzy się z obrazami o podłożu rasistowskim

Carlo Ancelotti bierze w obronę swojego podopiecznego

Ancelotti staje w obronie Viniciusa

W Hiszpanii temat Viniciusa Juniora wciąż jest bardzo głośny. Brazylijczyk jest w tej chwili najbardziej znienawidzonym zawodnikiem w całej La Lidze. Obrażają go kibice innych drużyn, a on sam musi mierzyć się z rasistowskimi gestami.

Piłkarze pozostałych klubów nie dbają o zdrowie skrzydłowego, który jest najczęściej faulowanym graczem Realu Madryt. Rywale traktują go brutalnie, co mogliśmy dostrzec chociażby w trakcie niedawnego meczu z Valencią, kiedy to Gabriel Paulista go kopnął i wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Sam Vinicius również zdaje się nie radzić z tą sytuacją i coraz częściej daje się ponieść emocjom. O jego problemie wypowiedział się Carlo Ancelotti, który liczy na pomoc z zewnątrz. Wcześniej Włoch domagał się większego szacunku do swojego podopiecznego.

– Vinicius wydaje się być sam w całej tej polemice? Ja zadaję pytanie: jaki jest problem? Problemem jest Vinicius? Problemem są koledzy Viniciusa? Jaki jest problem? Przed czym on ma się bronić? Koledzy mają się bronić przed czym? Przed czym? Ja nie wiem. Tutaj wydaje się, że problemem jest Vinicius. Problemem jest to, co dzieje się wokół Viniciusa, kropka. To jest problem hiszpańskiej piłki. Ja jestem częścią hiszpańskiej piłki i uważam, że to problem, który musimy rozwiązać. Vinicius to ofiara czegoś, czego ja nie rozumiem – komentuje Ancelotti.

