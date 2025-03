Alexander-Arnold będzie zmuszony do zmiany. To wymóg La Liga

Trent Alexander-Arnold w lecie ma opuścić Liverpool i zostać zawodnikiem Realu Madryt. Jeżeli Anglik przeniesie się do Hiszpanii, będzie zmuszony do istotnej dla siebie zmiany, informuje Daily Mirror.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold musi rozstać się z ukochanym numerem

Wychowanek Liverpoolu po blisko dziewięciu latach opuszcza Anfield Road – Trent Alexander-Arnold swój pierwszy mecz w barwach The Reds rozegrał w październiku 2016 roku, a po zakończeniu tego sezonu przeniesie się do Realu Madryt. Chociaż na razie brakuje oficjalnego potwierdzenia, to wszystko wskazuje na to, że reprezentant Anglii założy koszulkę Królewskich.

Jeżeli w kolejnym sezonie 26-latek przywdzieje trykot Los Blancos, na jego plecach nie zagości ukochany numer, a więc 66. Alexander-Arnold będzie zmuszony zrezygnować z cyfr, które towarzyszą mu od momentu debiutu w Liverpoolu, co zauważyli dziennikarze Daily Mirror. La Liga nie zezwala na wybór numeru wyższego niż 25 i to właśnie przepisy hiszpańskich rozgrywek stoją za tą zmianą.

Zobacz WIDEO: Liverpool – sezon 2024/25

Alexander-Arnold w seniorskiej ekipie The Reds korzystał tylko z numeru 66. Natomiast w reprezentacji Anglii na jego plecach widniały też takie numery, jak 22, 14, 2, 16, 18, 12, 4, 21, 17, 10, 7 i 8.