Złota Piłka. Poważne zmiany w regulaminie na horyzoncie

Pressfocus Na zdjęciu: Złotą Piłkę za rok 2021 dostał Messi

Szykują się spore zmiany w zasadach głosowania w plebiscycie Złotej Piłki. W piątek “L’Equipe” zaprezentowało nowe ustalenia dotyczące przyznawania prestiżowej nagrody, które wprowadzają wiele zmian. Największe innowacje dotyczą okresu, za jaki będzie przyznawana Złota Piłka.

Plebiscyt Złotej Piłki w ostatnich latach kojarzony był z kontrowersyjnymi wyborami

Opinia publiczna była mocno zbulwersowana zwycięstwem w 2021 roku Lionel Messiego

L’Equipe planuje duże zmiany w regulaminie

Szanse na klarowniejsze i uczciwsze zasady przyznawania Złotej Piłki

Jak donosi L’Equipe, tegoroczny plebiscyt Złotej Piłki będzie odbywał się na zupełnie nowych zasadach. W ostatnich latach warunki jej przyznawania były wielokrotnie kwestionowane. Świadkami największych kontrowersji byliśmy podczas ostatniego plebiscytu, kiedy nagrodę otrzymał Lionel Messi, a nie Robert Lewandowski. Rozgorzała wówczas dyskusja na temat osób uprawnionych do głosowania oraz ich kompetencji.

Do tej pory piłkarze otrzymywali nagrodę za dokonania w trakcie roku kalendarzowego. L’Equipe chce to zmienić i oceniać zawodników za osiągnięcia w trakcie sezonu, nie wliczając w to wielkich imprez pokroju mundialu. Ponadto z głosowania wykluczonych zostanie część przedstawicieli rozmaitych federacji. O wyborze najlepszego zawodnika na świecie będą decydowały jedynie te kraje, których reprezentacje znajdują się w TOP 100 rankingu FIFA. W ten sposób organizatorzy chcą uniknąć sytuacji, jakich byliśmy świadkami w grudniu. Wówczas przedstawiciele państw egzotycznych głosowali w sposób wzbudzający wątpliwości odnośnie podejmowanych przez nich wyborów. Ich głosy często były podyktowane jedynie rozpoznawalnością danych piłkarzy, a nie ich realnymi dokonaniami.

Pour gagner en cohérence, en lisibilité et en clarté, plusieurs évolutions vont intervenir dans le Ballon d'Or. À commencer par le calendrier, qui s'appuiera désormais sur celui des saisons de football. @francefootball https://t.co/XGTdk92uPn pic.twitter.com/b0Tcc8aQiF — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 11, 2022

Ostatnia zmiana według Actu Foot ma dotyczyć zmiany kryterium, którym w głównej mierze staną się osiągnięcia indywidualne. W dalszej kolejności oceniane będą wyniki osiągane przez drużyny, w których występują kandydaci.

