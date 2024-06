Wpadka polskiej młodzieżówki. Kuriozalne błędy defensywy [WIDEO]

Paweł Bejnarowicz / PressFocus Na zdjęciu: Polska - Macedonia Północna

Polska U21: zaskakująca porażka w Radomiu

Kadra Polski U21 przygotowuje się do kolejnej odsłony eliminacji do młodzieżowych Mistrzostw Europy. We wrześniu podopieczni Adama Majewskiego zgrają z Bułgaria, Kosowem i Niemcami. Po siedmiu kolejkach zajmują drugie miejsce w grupie D, tracąc jeden punkt do liderującej ekipy Die Mannschaft.

Jednym z etapów przygotować było towarzyskie starcie z Macedonią Północną. Wynik spotkania w Radomiu w 44. minucie otworzyli goście. Mario Iliewski najlepiej zachował się w naszym polu karnym i strzałem z bliskiej odległości pokonał Sławomira Abramowicza. Napastnik wykorzystał fatalne zachowanie polskiej defensywy. Ogromy błąd popełnił Patryk Peda.

Od błędu Pedy do błędu… Pedy 😬



Polacy przegrywają do przerwy z Macedonią Północną w towarzyskim meczu drużyn U21.



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ewuTVcGQRR pic.twitter.com/M7XAqo2deH — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

Dwie minuty po zmianie stron Macedonia prowadziła już 2:0. Tym razem do kuriozalnej sytuacji dopuścili Maksymilian Pingot i Oliwier Zych. Podanie obrońcy Stali Mielec przeciął Luka Stankowski, który uprzedził niezdecydowanego golkipera.

𝐂𝐨 𝐨𝐧𝐢 𝐳𝐫𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢❓



Piłkarskie jaja w wykonaniu młodzieżowej reprezentacji Polski!



Dzień dziecka… i dziecięca piłka w wykonaniu Zycha i Pingota.



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ewuTVcGQRR pic.twitter.com/SoLPFspN6N — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

W 84. minucie Polacy strzelili honorowego gola. Karol Borys popisał się indywidualną akcją, minął bramkarza rywali i posłał piłkę do pustej siatki.

𝐃𝐞𝐛𝐢𝐮𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐰 𝐤𝐚𝐝𝐫𝐳𝐞 młodzieżowej, 17-letni 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 𝐁𝐨𝐫𝐲𝐬 daje odrobinę uśmiechu w tym smutnym w wykonaniu Polaków meczu z Macedonią Północną. pic.twitter.com/0MyIoIW3G1 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

Polska U21 – Macedonia Północna U21 1:2 (0:1)

Borys 84′ – Iliewski 44′, Stankowski 47′

