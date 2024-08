fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zagra z Portugalią? Inni reprezentanci też mogą zostać pożegnani

Wojciech Szczęsny od jakiegoś czasu zakładał, że Euro 2024 będzie jego ostatnim turniejem w barwach reprezentacji Polski. Planował oddać miejsce między słupkami młodszym kolegom, skupiając się już tylko na występach dla Juventusu. Stara Dama nieoczekiwanie zdecydowała jednak o pożegnaniu z polskim bramkarzem, z którym przedwcześnie rozwiązała kontrakt. W ostatnich dniach trwała intensywna debata na temat jego kolejnego kroku. Szczęsny nie wybrał nowego klubu, a zamiast tego postanowił zakończyć piłkarską karierę w wieku 34 lat. W oficjalnej wiadomości zakomunikował kibicom, że od dawna mierzył się z takimi myślami, a sama gra w piłkę nie sprawiała mu już wielkiej radości.

Wiąże się to oczywiście z zakończeniem również reprezentacyjnej kariery. Polski Związek Piłki Nożnej chce odpowiednio uhonorować Szczęsnego i pożegnać go w wielkim stylu. Portal “WP Sportowe Fakty” sugeruje, że powstał już plan, który zakłada jego pożegnalny występ w hitowym meczu Ligi Narodów z Portugalią. Ma się on odbyć w październiku.

PZPN jest otwarty na takie rozwiązanie, natomiast wszystko zależy od decyzji Szczęsnego. Może to być jego ostatni występ na piłkarskich boiskach. Niewykluczone, że przeciwko Portugalii pożegnani zostaną również inni zasłużeni reprezentanci Polski – Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak oraz Kamil Glik. Ten ostatni nie informował oficjalnie o zakończeniu kariery w polskiej kadrze, ale nie jest już powoływany przez Michała Probierza.