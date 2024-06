Legenda krytycznie o reprezentacji Polski po meczu z Austrią. “Nie mieliśmy energii”

Associated Press / Alamy / PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Włodzimierz Lubański

Włodzimierz Lubański: Atmosfera w drużynie będzie fatalna

Reprezentacja Polski rozczarowała na mistrzostwach Europy 2024. Piłkarze Michała Probierza po dwóch porażkach – z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3) – tym samym odpadli z turnieju jako pierwsza drużyna. Piątkowe starcie z ekipą Ralfa Rangnicka miało kilka odsłon, ale po przerwie obraz meczu diametralnie się zmienił. Austriacy zdobyli dwa gole, a ich przewaga na boisku była wyraźna. Wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyby nie kilka skutecznych interwencji Wojciecha Szczęsnego.

Słowa Włodzimierza Lubańskiego wyraźnie odzwierciedlają odczucia wśród kibiców i ekspertów, którzy oczekiwali większego zaangażowania i walki od polskich piłkarzy. Brak energii i wzajemnego wsparcia na boisku był widoczny.

– Nie było złości, którą zawodnicy powinni pokazać w tak ważnym meczu, w sytuacji, w której trzeba się ratować i gonić wynik. Spotkanie się ułożyło źle, ale to nie koniec świata. Nie mieliśmy energii, wzajemnego wsparcia – podkreślił. – Wiem z doświadczenia, że atmosfera w drużynie będzie fatalna. Nie ulega wątpliwości, że chłopcy będą mieli głowy spuszczone w dół i trudno będzie im się w jakikolwiek sposób odbudować – dodał.

Odniósł się również do kwestii dalszej współpracy Probierza z kadrą po fatalnej postawie na Euro. – Miał bardzo mało czasu na to, by pracować z drużyną. To sprawa współpracy pomiędzy nim a zawodnikami. To kwestia należąca już do Polskiego Związku Piłki Nożnej i Cezary Kulesza musi podjąć decyzję – zaznaczył.

Biało-czerwoni w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się z Francją, która z kolei ma na swoim koncie cztery punkty po skromnym triumfie nad Austrią i bezbramkowym remisie z Holandią. Spotkanie z Trójkolorowymi odbędzie się we wtorek (25 czerwca, godz. 18:00) w Dortmundzie.

