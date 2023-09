Fernando Santos zostanie zwolniony? Wiadomo, ile trzeba będzie mu zapłacić

IMAGO / Piotr Kucza / FotoPyK / Newspix.pl Na zdjęciu: Fernando Santos

Umowa Fernando Santosa z PZPN-em wygasa wraz z końcem listopada

Niewykluczone, że Portugalczyk zostanie zwolniony z powodu słabych wyników kadry

Przy takim obrocie spraw 68-latkowi trzeba będzie wypłacić dwie pensje

Ponad milion złotych dla Fernando Santosa w przypadku zwolnienia

Reprezentacja Polski notuje fatalne wyniki w eliminacjach do Mistrzostw Europy, które w 2024 roku odbędą się w Niemczech. Niewykluczone, że PZPN w najbliższych dniach zdecyduje się na zwolnienie Fernando Santosa ze stanowiska trenera Biało-Czerwonych.

Kontrakt selekcjonera naszej kadry obowiązuje tylko do końca listopada, co w niezłej sytuacji stawia federację. Gdyby Cezary Kulesza już teraz zdecydowałby się na pożegnanie Portugalczyka, to związek musiałby wypłacić 68-latkowi jeszcze dwie pensje – za październik i listopad.

Jak wyliczył dziennikarz “TVP Sport” Piotr Kamieniecki, Fernando Santos otrzymałby wówczas ponad 1,4 miliona złotych (były opiekun reprezentacji Portugalii zarabia około 740 tysięcy złotych miesięcznie).

Co ciekawe, jeśli Fernando Santos ostatecznie zostałby na posadzie i awansował na EURO 2024, to jego umowa zostałaby automatycznie przedłużona.