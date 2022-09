Pressfocus Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash rehabilituje się po kontuzji, więc może go zabraknąć na wrześniowym zgrupowaniu. W tej sprawie wypowiedział się Czesław Michniewicz.

W szóstej kolejce Premier League kontuzji doznał Matty Cash

25-latka może zabraknąć na wrześniowym zgrupowaniu kadry

O obrońcy Aston Villi wypowiedział się Czesław Michniewicz

Michniewicz spokojny o Casha

Matty Cash po pięciu kolejkach Premier League miał na koncie komplet minut możliwych do rozegrania. Pechowe okazało się spotkanie z Manchesterem City, w którym 25-latek doznał kontuzji. Z tego powodu opuścił boisko jeszcze przed upływem pół godziny gry. Obrońca Aston Villi aktualnie leczy kontuzję, która może wykluczyć go z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Do sytuacji odniósł się selekcjoner Czesław Michniewicz.

– Nie wiadomo, jak potoczy się rekonwalescencja. Brytyjskie kluby są bardzo ostrożne w takich sytuacjach, ja też uważam, że lepiej dla reprezentacji, aby w spokoju się wyleczył niż ryzykował pogłębieniem się kontuzji. Matt ma taką intensywność meczów w Premier League, że trzy tygodnie pauzy mu nie zaszkodzą. Zwłaszcza że świetnie się regeneruje – przyznał opiekun polskiej kadry. Czesław Michniewicz nie podjął jeszcze finalnej decyzji odnośnie obecności Casha w gronie powołanych na wrześniowe mecze Ligi Narodów z Holandią i Walią.

– Gdyby Casha zabrakło na zgrupowaniu – bo decyzja jeszcze nie zapadła – to byłaby oczywiście duża strata. Jednocześnie jednak nadarzyłaby się sposobność, żeby przećwiczyć alternatywny wariant, bo to może zaprocentować w kontekście mistrzostw świata – uzupełnił selekcjoner reprezentacji Polski. Powołania na zgrupowanie poznamy w poniedziałek 12 września.

