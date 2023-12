Imago / Mateusz Włodarczyk Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Thomas Campaniello chce grać w reprezentacji Polski

15-latek urodził się we Włoszech, ale jego mama jest Polką

Młody napastnik gra w reprezentacji Włoch do lat 16

Thomas Campaniello może zagrać w polskich barwach

Thomas Campaniello urodził się i wychował we Włoszech. Od najmłodszych lat związany jest z Empoli, gdzie występuje na pozycji napastnika. Na co dzień gra drużynie do lat 16, ale ma również na swoim koncie występy w zespole do lat 17. W zeszłym roku otrzymał powołanie do reprezentacji Włoch. Z kadrą U-15 miał okazję zagrać przeciwko reprezentacji Polski. 30 maja tego roku podczas towarzyskiego meczu Włosi pokonali 3-1 “Biało-Czerwonych”, a Campaniello strzelił jedną z bramek.

15-latek ma za sobą udany rok. W sierpniu zadebiutował we włoskiej reprezentacji do lat 16, w której wystąpił jak dotąd w 8 spotkaniach, w których strzelił 3 bramki. Jak sam przyznaje, powołanie do polskiej reprezentacji rozważy. Wybierze tę drużynę narodową, która będzie w niego bardziej wierzyć i wiązać z nim przyszłość. Aktualnie Campaniello czeka na przyznanie obywatelstwa, lecz sprawa nie jest taka prosta.

– Jesteśmy w trakcie potwierdzania polskiego obywatelstwa Thomasa. Czekamy już ponad 8 miesięcy – mówi mama piłkarza.

– Został zgłoszony do PZPN, ale jak na razie nie dostałam żadnej odpowiedzi – dodała.