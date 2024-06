“The Athletic” brutalnie oceniło Polaków. Druga najgorsza drużyna na Euro 2024!

Reprezentacja Polski zakończyła występy na Euro 2024 z jednym punktem w swojej grupie. Portal "The Athletic" ocenił Biało-Czerwonych jako drugą najgorszą ekipę na turnieju.

Źródło: The Athletic

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Robert Lewandowski

Polska lepsza jedynie od Czechów

Reprezentacja Polski pożegnała się z mistrzostwami Europy po trzech meczach fazy grupowej. Ekipa Michała Probierz rozpoczęła zmagania na Euro 2024 od porażki z Holandią (1-2), a później również z Austrią (1-3). Brak punktów po dwóch kolejkach, a także niekorzystne wyniki pozostałych spotkań sprawiły, że już wtedy straciła matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej. Biało-Czerwoni podeszli do meczu z Francją bez większego ciśnienia, co przełożyło się na korzystny rezultat w postaci remisu 1-1.

Z turnieju odpadły ponadto takie drużyny, jak chociażby Ukraina, Serbia czy Chorwacja. Portal “The Athletic” po fazie grupowej postanowił stworzyć ranking najładniej grających reprezentacji na Euro 2024. Na pierwszym miejscu sklasyfikowana została Hiszpania, która wygrała swoją grupę z kompletem punktów. Za jej plecami znalazła się Austria, która okazała się lepsza od Francji i Holandii, a podium zamknęła Szwajcaria. Na której lokacie uplasowała się reprezentacja Polski?

Znany portal był brutalny dla Biało-Czerwonych, określając ich lepszymi jedynie od Czechów, którzy zajęli ostatnie miejsce w rankingu. Zdaniem “The Athletic” od Polski lepiej zaprezentowali się na przykład Szkoci, Serbowie czy Węgrzy.

Ranking najciekawszych drużyn Euro 2024 według “The Athletic”

1. Hiszpania

2. Austria

3. Szwajcaria

4. Portugalia

5. Gruzja

(…)

22. Serbia

23. Polska

24. Czechy