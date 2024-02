fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Reprezentacja Polski ma przed sobą baraże o awans na Euro

Mateusz Święcicki sugeruje, że w kadrze mógłby znaleźć się Bartosz Salamon

Po powrocie do gry obrońca Lecha Poznań spisuje się bardzo dobrze

Salamon otrzyma powołanie? W Ekstraklasie jest najlepszy

Reprezentacja Polski w marcu rozegra baraże o awans na Mistrzostwa Europy. Za największy problem Michała Probierz uznaje się skompletowanie skutecznej defensywy.

Choć kandydatów do gry nie brakuje, konieczne jest znalezienia odpowiednich kandydatów, na których będzie można oprzeć grę całej drużyny. Świetną formę w Arsenalu złapał Jakub Kiwior, który wydaje się pewniakiem do gry.

Mateusz Święcicki uważa z kolei, że w trzyosobowym bloku defensywnym może znaleźć się miejsce dla Bartosza Salamona, który wrócił po kilkumiesięcznym zawieszeniu i prezentuje się doskonale. To nie tylko najlepszy obrońca Lecha Poznań, ale zapewne także całej Ekstraklasy. Dziennikarz wspomina jego bardzo dobry występ w reprezentacji Polski, jeszcze sprzed mundialu w Katarze.

– Gdyby nie kontuzja, to pewnie byłby podstawowym piłkarzem reprezentacji na mundialu w Katarze. Myślę, że on na tle innych obrońców w Ekstraklasie wygląda jak piłkarz trochę z innej kategorii, z innej bajki. Nie lekceważyłbym go. Jest w nim coś takiego, czego nam brakuje, jeśli chodzi o obrońców – zdecydowanie. Nieprzypadkowo wygraliśmy mecz z Albanią, w którym on zagrał – wspomina Święcicki w programie na kanale Meczyki.pl.

