Świderski: w piłce najwięcej zawdzięczam Michałowi Probierzowi

fot. Imago/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Probierz i Karol Świderski

Karol Świderski jest jednym z najbardziej efektywnych zawodników reprezentacji Polski

Po zakończeniu sezonu musi solidnie się przygotować, aby być gotowym na listopadowe zgrupowanie

Napastnik przyznaje, że decyzje Michała Probierza najbardziej pomogły rozwojowi jego kariery

“On dał mi szansę w seniorskim futbolu”

Po odpadnięciu Charlotte FC z fazy play-off Karol Świderski zakończył już oficjalnie swój sezon Major League Soccer. Teraz będzie musiał skupić się na treningach, aby być przygotowanym na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

W październiku Świderski pokazał się w kadrze z bardzo dobrej strony, strzelając wyrównującą bramkę w starciu z Mołdawią. Kibice uważają go za drugiego po Robercie Lewandowskim napastnika w hierarchii Biało-Czerwonych. On sam zaskakuje świetną formą, na co nie wskazywały jego występy sprzed lat, kiedy to jeszcze reprezentował barwy Jagiellonii Białystok.

W rozmowie z “Przegląd Sportowy Onet” Świderski wyznał, że bardzo się cieszy, że Michał Probierz został selekcjonerem polskiej kadry. To trener, któremu w całej swojej piłkarskiej karierze zawdzięcza najwięcej.

– W piłce najwięcej – i nie chcę tu niczego ujmować nikomu innemu – zawdzięczam właśnie Michałowi Probierzowi. Od najmłodszych lat miałem wielu trenerów, którzy kształtowali mnie jako piłkarza, ale w seniorskim futbolu to on dał mi szansę. Cieszę się, że mogłem zagrać u niego w pierwszej reprezentacji i jeszcze strzelić tę bramkę Mołdawii. Szkoda, że nie udało się tego meczu wygrać, bo w drugiej połowie dominowaliśmy i trzy punkty byłyby dla naszej kadry dużo lepsze. Ale jeszcze są szanse i dopóki tak będzie, wierzymy w awans – przyznał napastnik reprezentacji Polski.

