Czesław Michniewicz i Gabriel Slonina spotkali się w USA. Wizyta nie poszła na marne, ponieważ 17-latek ma się stawić na zgrupowaniu biało-czerwonych.

Gabriel Slonina jest blisko powołania do reprezentacji Polski

17-latek może się stawić na zgrupowaniu już w czerwcu

O szczegółach opowiedział Czesław Michniewicz

Wielki talent ma stawić się na zgrupowaniu

Gabriel Slonina to urodzony w Stanach Zjednoczonych mający polskie korzenie bramkarz. 17-latek gra regularnie w MLS, a Chicago Fire przedłużyło z nim kontrakt. Slonina może reprezentować USA oraz Polskę. Dotychczas był on na zgrupowaniu seniorskiej kadry Stanów Zjednoczonych. O zawodnika zabiega jednak Czesław Michniewicz, który poleciał do piłkarza.

– Spotkaliśmy się dwukrotnie z nim. Pierwszy raz na takim obiedzie. Spotkaliśmy się następnego dnia. Spotkaliśmy się na meczu pucharowym. Wiadomo było, że on nie zagra. Wręczyliśmy mu uroczyście koszulkę, ale tę koszulkę wręczyliśmy mu dzień wcześniej. W momencie gdy wręczyliśmy mu koszulkę, pokazywał na ręce i swoją amerykańską polszczyzną mówił, że aż mu włosy stanęły dęba. Bardzo sympatyczny, wzruszający moment dla niego – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

– Jest duża szansa na to, że zobaczymy go na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji przed czerwcowymi meczami. Decyzję musi on podjąć. Reguły są jasne. Musi określoną ilość meczów zagrać o punkty, żeby było wiadomo, żeby było wiadomo, że zagra tylko dla reprezentacji Polski. Amerykanie go bardzo kuszą. Liczą na niego – rzekł Czesław Michniewicz, który zapytał Sloninę o możliwość jego gry dla Polski.

– On odpowiedział jasno. Trenerze, jeśli będzie zgrupowanie reprezentacji, jeśli trener uzna, że chce mnie zobaczyć, ja przyjadę na zgrupowanie reprezentacji Polski. Tak mi odpowiedział, także mogę to głośno powiedzieć i żadnych tajemnic nie zdradzam – wyjaśnił opiekun biało-czerwonych.

