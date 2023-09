Skandal w meczu Polska – Albania. Strażacy musieli interweniować [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Mecz reprezentacji Polski z Albanią zaczął się od skandalu

Interwencja strażaków podczas meczu Polski z Albanią

Już w 2. minucie meczu reprezentacji Polski z Albanią doszło do skandalu. Arbiter był zmuszony do przerwania gry, ponieważ na boisko zostały wrzucone race przez kibiców gospodarzy. Do interwencji na murawie zostali zmuszeni strażacy, którzy usunęli rzucone przedmioty z płyty boiska.

Na trybunach w Tiranie jest gorąco od samego początku. Tuż przed pierwszym gwizdkiem doszło do starcia polskich kibiców z miejscowymi. Tutaj również zostały zmuszone do interwencji służby porządkowe.

Zaczęło się też na boisku… pic.twitter.com/UExBA0rlpj — Bartek Kubiak (@KubiakBartek) September 10, 2023

Warto przypomnieć, że kiedy ostatni raz mierzyliśmy się z Albanią, to arbiter musiał przerwać spotkanie na kilka minut. Miejscowi fani postanowili obrzucić przedmiotami reprezentantów Polski, którzy cieszyli się ze zdobytej bramki, która była autorstwa Karola Świderskiego.