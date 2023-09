IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Fernando Santos

Już w czwartek (7 września) Polska zmierzy się z Wyspami Owczymi

Fernando Santos przekonuje, że w drużynie jest fantastyczna atmosfera

Selekcjoner przyznał również, że poruszono najważniejsze kwestie

Fernando Santos wyjaśnił z drużyną palące kwestie

Reprezentacja Polski w czwartek (7 września) zmierzy się na PGE Narodowym z Wyspami Owczymi w spotkaniu eliminacji do EURO 2024. Na przedmeczowej konferencji prasowej Fernando Santos przekonywał, że porozmawiał z drużyną o najważniejszych kwestiach.

– Musimy mieć chłodną głowę, ale gorące serca, żebyśmy nie powtórzyli tego, co wydarzyło się w dwóch połowach dwóch spotkań, czyli w pierwszej połowie z Czechami i w drugiej połowie meczu z Mołdawią – przestrzega Santos.

– Wszystko to już przegadaliśmy. Zawodnicy wiedzą dobrze, zrozumieli to. Atmosfera jest fantastyczna. Jeśli jest coś, co jest tutaj naprawdę bardzo dobre, to jest to atmosfera w reprezentacji. Zawodnicy angażują się […] Próbowaliśmy wyjaśnić niektóre kwestia, które są istotne, które dotyczą dużo bardziej kwestii mentalnych i jestem przekonany, że zawodnicy są zdeterminowani, żeby wszystko pokazać to na boisku. To co się dzieje na zewnątrz, to dużo się mówi… – mówił Santos.

Zobacz także: Santos dał reprymendę dziennikarzom. “Nie lubię braku szacunku”