Reprezentacja Polski jako ostatnia zapewniła sobie awans na nadchodzące Mistrzostwa Europy w Niemczech. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, w jakich miejscowościach Biało-czerwoni mogą stworzyć swoją bazę na turniej, a także do kiedy muszą podjąć ostateczną decyzję.

PressFocus Na zdjęciu: Radość reprezentacji Polski

Choć awans rodził się w nieprawdopodobnych bólach, reprezentacja Polski ostatecznie pojedzie na Euro 2024

Do 5 kwietnia Polski Związek Piłki Nożnej musi wybrać bazę dla kadry narodowej

Do wyboru są dwie niemieckie miejscowości: Poczdam oraz Brema

Poczdam albo Brema – czas na wybór niemieckiego “domu” Polaków na turniej

Reprezentacja Polski postanowiła dosłownie do ostatniej chwili trzymać swoich fanów w napięciu. Dopiero obrona piątego rzutu karnego Walijczyków w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego dał awans na Euro 2024. Biało-czerwoni jako ostatni z 24 zespołów zapewnili sobie wyjazd na turniej. To sprawia, że kwestie logistyczne będą skomplikowane do ustalenia. Polski Związek Piłki Nożnej musi działać szybko.

W środę Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, jak wygląda sytuacja z bazą Polaków w Niemczech. Nasza federacja dokonała wstępnej rezerwacji w dwóch miejscach: w Poczdamie oraz Bremie. Są to znacznie różniące się od siebie miejsca. Pierwsze oferuje czterogwiazdkowy hotel nad jeziorem w pięknej okolicy, zaś drugie znajduje się w centrum ponad półmilionowego miasta. Według wspomnianego źródła, piłkarze preferują pierwszą opcję, gwarantującą większy spokój.

Polska delegacja z Michałem Probierzem na czele wybierze się do Niemiec, by osobiście zobaczyć bazy. Ostateczny termin zgłaszania swojego wyboru przypada na 5 kwietnia. Opinia publiczna pozna ostateczną decyzję 3 lub 4 kwietnia.

