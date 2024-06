Ronald Koeman z wątpliwościami przed startem Euro 2024

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ronald Koeman zastanawia się nad jedną/dwiema pozycjami

Reprezentacja Holandii w poniedziałkowy wieczór meczem z Islandią kończyła kluczowy etap przygotowań do mistrzostw Europy. W tym starciu selekcjoner Oranje dokonał dziewięciu zmian w składzie, względem starcia kontrolnego z Kanadą. Większość z tych graczy ma wystąpić przeciwko Polakom w Hamburgu. Ronald Koeman wypowiedział się zresztą na ten temat w przedmeczowej rozmowie.

– Myślę, że jest jedna lub dwie pozycje, w których nie mam jeszcze pewności – mówił selekcjoner reprezentacji Holandii w rozmowie z Nederlandse Omroep Stichting cytowanej przez Soccernews.nl.

Koeman nie ukrywa, że liczy na takich graczy jak Xavi Simons czy Teun Koopmeinders. – To do zawodników należy wzięcie na siebie odpowiedzialności i osiągnięcie poziomu, jaki prezentują w swoich klubach. Z pewnością są to gracze, którzy mają szansę na wywalczenie miejsca w wyjściowym składzie, to jasne – przekonywał Koeman.

Reprezentacja Holandii w niedzielę zagra z Polską po raz 20. w historii. Jak na razie Oranje byli górą w dziewięciu spotkaniach, siedem razy miał miejsce remis i tylko trzykrotnie górą byli Biało-czerwoni. Bilans goli to 28 do 19 na korzyść Holendrów. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą we wrześnie 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie w Lidze Narodów UEFA. Wówczas reprezentacja Holandii wygrała różnicą dwóch trafień (2:0).

