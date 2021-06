Wtorkowe spotkanie z Islandią było dla Roberta Lewandowskie 58. w roli kapitana reprezentacji Polski. Tym samym napastnik Bayernu Monachium stał się graczem, który najwięcej razy w historii naszej kadry nosił opaskę na ramieniu.

Mecz z Islandią był dla Roberta Lewandowskiego 58., w którym nosił opaskę kapitana reprezentacji Polski

Tym samym napastnik przebił Kazimierza Deynę, któremu ten honor przypadł w udziale 57-krotnie

Robert Lewandowski historycznym kapitanem reprezentacji Polski!

Dla Roberta Lewandowskiego ostatni mecz towarzyski reprezentacji Polski przed startem Euro 2020 było wyjątkowe. Napastnik Bayernu Monachium wyprowadził swoich kolegów jako kapitan po raz 58. Tym samym pobił rekord, należący dotychczas do Kazimierza Deyny, który nosił opaskę 57-krotnie w latach 1973-1978.

1' Zaczynamy mecz z Islandią, a to oznacza, że @lewy_official ma najwięcej meczów w historii reprezentacji w roli kapitana! ©



GRATULACJE ROBERT! 👏👏#ŁączmySię | #POLISL 0:0 🇵🇱🇮🇸 pic.twitter.com/UhD2jfEs3Z — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 8, 2021

Dla Roberta Lewandowskiego debiut w roli kapitana przypadł na starcie z San Marino. Spotkanie to odbyło się 26 marca 2013 roku, a Biało-czerwoni wygrali 5:0. Sam Lewy ustrzelił dublet. Etatowym kapitanem najlepszy napastnik w historii naszego kraju został jednak dopiero w grudniu 2014 roku. To wtedy Adam Nawałka podjął decyzję o tym, by Jakub Błaszczykowski oddał opaskę koledze.

Lewandowski prowadził reprezentację Polski jako kapitan drużyny na dwóch wielkich imprezach: Euro 2016 oraz mistrzostwach świata 2018. Na nadchodzącym turnieju będzie miał okazję zrobić to po raz trzeci.

Napastnik Bayernu ma za sobą spektakularny sezon. Pobił rekord Gerda Muellera, zdobywając 41 bramek w 29 spotkaniach Bundesligi. Do tego strzelił pięć goli w Lidze Mistrzów i dwa w Klubowych Mistrzostwach Świata.