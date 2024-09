Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Nie ma czasu na wakacje, Probierz obserwuje kolejnych kadrowiczów

Dopiero co zakończyło się wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego Biało-Czerwoni rozegrali dwa mecze w ramach nowej edycji Ligi Narodów UEFA. Podopieczni Michała Probierza w starciu z reprezentacją Szkocji okazali się lepsi na stadionie w Glasgow i wygrali 3:2. Jednak już kilka dni później, w Osijeku, podczas starcia z reprezentacją Chorwacji nasz wynik był daleki od oczekiwanego, bowiem ulegliśmy 0:1 po bardzo słabej grze.

Niemniej trzy punkty w dwóch meczach to wynik, który można raczej uznać za pozytywny, nie jest ani rewelacyjny, ani fatalny, także jest nadzieja na to, że dywizja A pozostanie w naszych rękach na kolejny sezon. Mimo tego, że za Michałem Probierzem intensywny okres przygotowań i samego zgrupowania, to selekcjoner zdecydował się na odwiedzenie dzisiaj reprezentacji do lat 21, która mierzy się z Bułgarią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz z trybun stadionu w Sofii ogląda dziś spotkanie kadry do lat 21 z Bułgarią.

Jak widać na materiale opublikowanym przez PZPN w mediach społecznościowych, Michał Probierz z wysokości trybun w Sofii obserwuje potencjalnych kadrowiczów. Na kogo mógłby zwrócić uwagę? To tylko spekulacje, ale wydaje się, że blisko pierwszej kadry mogą być tacy gracze, jak Jakub Kałuziński oraz Antoni Kozubal.

