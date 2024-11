fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kosowski

Michał Probierz otrzymał radę od byłego reprezentanta Polski

Reprezentacja Polski w ostatnim czasie wyróżnia się tym, że ma przeciekającą defensywę. Biało-czerwoni w ostatnich pięciu występach w Lidze Narodów UEFA stracili aż 14 goli. To może dawać do myślenia. Tymczasem z ciekawą propozycją do selekcjonera wyszedł Kamil Kosowski w swoim felietonie dla Onet Przeglądu Sportowego.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

“Trzeba powoływać piłkarzy, którzy są zdrowi, każdy ma takie problemy. Myślę przede wszystkim o spotkaniu ze Szkotami w poniedziałek w Warszawie, który jest dla nas meczem o honor. Tak, bo polski kibic jest przemielony, czuje się zawstydzony takim obrotem spraw. Musi być dobry występ, wszyscy na niego czekają” – napisał były reprezentant Polski.

“Teraz każdy patrzy na obrońców, zwraca uwagę, kogo powołać, może kogoś z młodzieżówki… Ja proponuję zajrzeć do Ekstraklasy, zobaczyć, kto jest w dobrej formie i wybrać. W najlepszej dyspozycji są moim zdaniem polscy obrońcy z Górnika Zabrze oraz Piasta Gliwice, czyli Rafał Janicki oraz Jakub Czerwiński. To nie są piłkarze, którzy zbawią naszą reprezentacją i zostaną w niej na lata, ale piłka nie znosi próżni – obaj grają w swoich zespołach i mają na nie bardzo duży wpływ. Nie patrzyłbym na nich w kategoriach obrońców numer jeden, dwa czy trzy, ale widzę, co się obecnie dzieje w naszej obronie, i myślę, że warto zastanowić się nad tymi kandydaturami” – uzupełnił Kosowski.

Reprezentacja Polski zaliczy w poniedziałkowy wieczór siedemnasty mecz pod wodzą Michała Probierza. Powalczy jednocześnie o ósme zwycięstwo, dzięki któremu może zająć finalnie trzecie miejsce w grupie pierwszej w dywizji A. To wiązałoby się z rozegranie spotkania barażowego o utrzymanie w niej.

Czytaj więcej: Michał Probierz może spać spokojnie? Znany jest plan PZPN