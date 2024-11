fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński jednoznacznie w sprawie dziwnej burzy medialnej

Polska wciąż nie może być pewna tego czy będzie rywalizować w kolejnej edycji Ligi Narodów UEFA w dywizji A. Meczem o wszystko dla Biało-czerwonych będzie potyczka ze Szkocją w poniedziałkowy wieczór. Tymczasem w trakcie niedzielnej konferencji prasowej o niespodziewanej aferze ze zrobieniem sobie zdjęcia z jednym z najlepszych graczy świata wypowiedział się jeden z czołowych graczy kadry.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

– Wyglądało to tak, że podeszliśmy z Nicolą, poprosiliśmy o zdjęcie i je zrobiliśmy. Nikt z tym nie miał problemu. Ani my, ani Ronaldo. I tyle w tym temacie – mówił Piotr Zieliński w trakcie konferencji prasowej.

– Nie interesuję mnie to, co się dzieje w mediach. Cristiano jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Chciałem to podszedłem i zrobiłem sobie zdjęcie. Miałem się schować w kącie? – pytał retorycznie pomocnik Interu Mediolan.

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski zagra na PGE Narodowym ze Szkocją. Spotkanie w ramach szóstej kolejki Ligi Narodów UEFA zacznie się o godzinie 20:45. Jeśli po tym starciu Biało-czerwoni utrzymają trzecie miejsce w swojej grupie, to będą grać baraż o utrzymanie w dywizji A rozgrywek.

