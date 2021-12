Stowarzyszenie Sportowa Kultura Na zdjęciu: Pierwszy mecz reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma już oficjalnie 100 lat. Swój pierwszy mecz rozegrała 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie z Węgrami. Z tej okazji powstał specjalny film “100 lat od reprezentacyjnego debiutu”. Stowarzyszenie Sportowa Kultura jest autorem projektu, a serwisy Goal.pl i Zanim powstała liga jego partnerami.

Reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy międzynarodowy mecz, ale wtedy chodziło o coś więcej, niż sam wynik

Film “100 lat od reprezentacyjnego debiutu” upamiętnia to wydarzenie, ale przede wszystkim przenosi nas w czasie do tamtych lat

Możemy poznać bohaterów meczu i kulisy tego spotkania

Reprezentacja Polski – debiut

Rok 1921 był w pewien sposób wyjątkowy dla historii polskiego futbolu. To wtedy właśnie udało się wyłonić pierwszego mistrza kraju, na co nie pozwoliła zawierucha wojny polsko-bolszewickiej rok wcześniej. To również data debiutu na arenie międzynarodowej piłkarskiej reprezentacji Polski. 18 grudnia w Budapeszcie zmierzyła się ona z reprezentacją Węgier. Porażka 0:1 z tak silnym rywalem była traktowana jako dobry wynik i optymistyczny prognostyk na przyszłość.

Dr Henryk Leser, redaktor naczelny wydawanego w Krakowie Tygodnika Sportowego, tak pisał o tych zawodach:

Oczekiwany dzień 18. grudnia nadszedł. Z poza gór karpackich doszła nas wieść o wyniku pierwszego naszego występu międzypaństwowego. Nie przyniósł on nam zwycięstwa, którego zresztą nie mogliśmy i nie mieliśmy podstawy się spodziewać. Jest jednak dla nas rezultat ten zadawalniającym. Jeśli uwzględnimy, iż Węgry są krajem pod względem sportowym najwyżej może na kontynencie stojącym, że od dwudziestu kilku lat rozgrywały już zawody międzypaństwowe, że gracze ich reprezentacyjni po kilkadziesiąt razy zastępowali już barwy węgierskie, że na Olimpjadach reprezentacje węgierskie stanowiły zawsze najpoważniejszego przeciwnika nawet dla mistrzów światowych footballu, – a Polska dopiero pierwszy swój występ na arenie międzynarodowej ma do zaznaczenia, a gracze jej również poraz pierwszy reprezentowali barwy swego państwa i w wielkiej wszechświatowej rywalizacji ludów jeszcze wogóle udziału nie brali, – wówczas dopiero zrozumiemy, jak poważnym sukcesem jest dla nas rezultat przegranej tylko 1:0 z Węgrami.

Film, przygotowany przez Stowarzyszenie Sportowa Kultura, przy współpracy z Goal.pl oraz Zanim Powstała Liga, przenosi nas do polskiego świata futbolu sprzed 100 lat. Pokazuje proces selekcji graczy, omawia przygotowania do meczu, przybliża podróż do Budapesztu, przedstawia graczy, którzy tego dnia wybiegli na boisko a także relacjonuje przebieg samych zawodów. Dodatkowo omówione są pomeczowe opinie i komentarze prasowe a także przedstawione dalsze losy członków polskiej drużyny z tego debiutu reprezentacyjnego.