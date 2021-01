Paulo Sousa został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. O zatrudnieniu nowego szkoleniowca, który zastąpił na tym stanowisku Jerzego Brzęczka, poinformował Zbigniew Boniek.

W poniedziałek PZPN niespodziewanie poinformował o rozstaniu z Jerzym Brzęczkiem, który z drużyną narodową pracował od lipca 2018 roku. Mimo zrealizowania postawionych przed nim celów, jakimi były między innymi awans na Euro 2020 oraz utrzymanie się w dywizji A Ligi Narodów, Zbigniew Boniek zdecydował się na jego pożegnanie.

Na giełdzie potencjalnych następców w ostatnich dniach pojawiło się wiele nazwisk. Wśród kandydatów wymieniani byli m.in. Giovanni De Biasi, Vincenzo Montella, Massimo Carrera, czy Lars Lagaerback, ale wybór ostatecznie padł na Portugalczyka.

Podpisana z portugalskim trenerem umowa będzie obowiązywała do końca listopada. Celami postawionymy przed Paulo Sousą jest wyjście z grupy podczas Euro 2020 oraz zakwalifikowanie się co najmniej do baraży eliminacji do mistrzostw świata.

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił również nazwiska najbliższych współpracowników Paulo Sousy. W sztabie szkoleniowym znajdzie się dwóch asystentów, trener bramkarzy, dwóch trenerów przygotowania fizycznego i analityk.

Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski:

Paulo Sousa – selekcjoner

Manuel Julio Cordeiro da Silva Pereira – asystent

Victor Manuel Sanchez Llado – asystent

Paulo Jorge Fernandes Grilo – trener bramkarzy

Lluis Sala Perez – trener przygotowania fizycznego

Antonio Jose Gomez Diaz – trener przygotowania fizycznego

Cosimo Cappagli – analityk

Debiut w marcu

Paulo Sousa na ławce selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutuje w marcu. Biało-czerwoni rozpoczną wówczas rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata w 2022 roku. W pierwszym spotkaniu, które rozegrane zostanie 25 marca reprezentacja Polski zmierzy się w Budapeszcie z Węgrami. W kolejnych dniach Polacy zagrają z Andorą (28 marca w Warszawie) i Anglią (31 marca, na wyjeździe).

Najważniejszy punkt dla reprezentacji Polski w 2021 roku to bez wątpienia Euro 2020, podczas którego grupowym jej rywalami będą Słowacja (14 czerwca), Hiszpania (19 czerwca) i Szwecja (23 czerwca). Przed turniejem finałowym zespół Paulo Sousy rozegra tylko jedno towarzyskie spotkania. Sześć dni przed pierwszym meczem zmierzy się z Islandią (8 czerwca).