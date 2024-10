Sukces reprezentantek Polski. Awans do finału baraży [WIDEO]

Reprezentantki Polski we wtorek rozgrywały rewanżowe spotkanie z Rumunkami w półfinale baraży o Mistrzostwa Europy. Rywalizacja w Gdańsku zakończyła się po myśli "Biało-Czerwonych", które zwyciężyły 4:1.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentantki Polski

Reprezentantki Polski w finale baraży o EURO

We wtorek reprezentantki Polski przystąpiły do walki o finał baraży EURO 2025. “Biało-Czerwone” w pierwszym półfinałowym spotkaniu pokonały Rumunki rezultatem 2:1. Wówczas do triumfu naszą drużynę poprowadziła m.in. Ewa Pajor. Piłkarka FC Barcelony strzeliła zwycięskiego gola z rzutu karnego i tym samym dała solidną zaliczkę przed rewanżem.

Rywalizacja w Gdańsku wyśmienicie rozpoczęła się dla Polek. Nasza drużyna już w 19. minucie rywalizacji wyszła na prowadzenie. Na listę strzelców wpisała się niezawodna Ewa Pajor.

Ewa Pajor wyprowadza Polki na prowadzenie z Rumunią!



Kapitalna akcja indywidualna polskiej napastniczki! 🇵🇱👏



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ejHsBXdDje pic.twitter.com/rO1SxdnduH — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 29, 2024

“Biało-Czerwone” zdołały jeszcze przed przerwą podwyższyć prowadzenie. A zrobiło to Natalia Padilla, która wykorzystała fatalny błąd w obronie Rumunek i z najbliższej odległości pokonała bramkarkę rywali.

Biało-czerwone podwyższają wynik z Rumunkami 🇵🇱



Natalia Padilla i w Gdańsku mamy już 2:0!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ejHsBXdDje pic.twitter.com/gDj2Acv78r — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 29, 2024

Druga odsłona rozpoczęła się od kolejnego mocnego uderzenia reprezentantek Polski. W 49. minucie rezultat na 3:0 podwyższyła Ewa Pajor.

TRZY DO ZERA! 🇵🇱

𝐏𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐩𝐨 𝐫𝐚𝐳 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢❗



Koncert Polek w meczu z Rumunkami w Gdańsku!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ejHsBXd5tG pic.twitter.com/8t6gU1br4x — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 29, 2024

“Biało-Czerwone” po trzecim trafieniu ewidentnie zdjęły nogę z gazu. Taki wynik był w pełni zadowolony, przez co taka decyzja nie powinna nikogo dziwić. W 85. minucie Nadia Krezyman wpisała się na listę strzelców, ale nie zakończyła emocje w Gdańsku. Rumunki w ostatniej akcji meczu bowiem strzeliły honorowego gola. Nasz zespół finalnie pokonał Rumunki rezultatem 4:1.

Reprezentantki Polski dzięki tej wygranej zameldowały się w finale baraży o przyszłoroczne EURO. Nasz zespół zmierzy się w nim z Austriaczkami, które okazały się lepsze od Słowenek.

Polska – Rumunia 4:1 (6:2 w dwumeczu)

Pajor (19′, 49′), Padilla (41′), Krezyman (85′) – Stanciu (90+3′)

