IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny został poproszony o wskazanie wyróżniającego się Polaka

Bramkarz Juventusu zażartował, mówiąc o Robercie Lewandowskim

Po chwili dodał, że według niego warto zwrócić uwagę na Jakuba Modera

Wojciech Szczęsny: Moim zdaniem Jakub Moder będzie wspaniałym pomocnikiem

Wojciech Szczęsny jest jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Bramkarz Juventusu od lat stanowi o sile kadry i nic w tym dziwnego, że zagranicznym dziennikarzom zależy na jego opinii. W ostatnim wywiadzie dla włoskiego Eurosportu popularny “Szczena” został zapytany o wyróżniającego się Polaka, który może stanowić o sile reprezentacji w przyszłości. Początkowo golkiper zażartował, wskazując Roberta Lewandowskiego. Jednak po chwili wspomniał o Jakubie Moderze z Brighton.

– Lewandowski, nie wiem, czy go kojarzysz. On zawsze jest najlepszy. […] Jednak powiedziałbym Jakub Moder, zawodnik Brighton, który ostatnie dwa lata był kontuzjowany. Jeśli będzie dopisywało mu zdrowie, to moim zdaniem będzie wspaniałym pomocnikiem – ocenił Szczęsny.