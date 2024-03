PA Images / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz wskazał cichego bohatera meczu z Walią i awansu na Euro

Selekcjoner bardzo mocno docenił wkład Bartosza Slisza

Pomocnik pod wodzą nowego selekcjonera spisuje się bardzo dobrze

Trzymał poziom

Reprezentacja Polski we wtorek zakwalifikowała się na Euro 2024 w Niemczach. Nasza droga na ten turniej wiodła przez baraże i mecze z Estonią oraz Walią. W obu tych spotkaniach bardzo dobrze spisał się Bartosz Slisz. Pomocnik, który tej zimy wyjechał do Atlanty United w MLS za kadencji Michała Probierza otrzymał pierwszą prawdziwą szansę w reprezentacji Polski, choć powoływany do niej był jeszcze za czasów Paulo Sousy. Niemniej obecny sternik naszej kadry pochwalił byłego gracza Legii, wskazując go jako cichego bohatera triumfu w Cardiff.

– Jeżeli chodzi o Bartka, to on jest takim cichym bohaterem tego meczu. O tym za dużo się nie mówi, a on był kluczowy – powiedział selekcjoner w rozmowie z portalem “Meczyki.pl”.

