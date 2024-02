fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski w marcu rozegra baraże o awans na zbliżające się Mistrzostwa Europy. W półfinale Biało-Czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym Estonię. W przypadku zwycięstwa w finale zmierzą się z wygranym meczu Finlandia-Walia.

Pod koniec zeszłego roku Polacy mieli jeszcze szansę, aby wywalczyć wyjazd na turniej bezpośrednio w eliminacjach. Rozczarowująca postawa w dwumeczu z Mołdawią okazała się natomiast bezlitosna dla losów rywalizacji w grupie.

Odkąd Michał Probierz jest selekcjonerem, postawił już w kadrze na kilka nowych twarzy. Debiutów doczekali się między innymi Karol Struski, Marcin Bułka czy Patryk Peda. Niebawem były trener Cracovii ogłosi powołania na marcowe zgrupowanie. Jak sam przyznaje, niewykluczone, że jedna z jego decyzji będzie olbrzymią sensacją.

– Przygotowania trwają. Jest to zupełnie inny okres niż w klubie. Mamy swoje plany na te mecze i pod tym kątem pracujemy. Najważniejsze jest zdrowie piłkarzy. Rozmawiam i słucham niektórych ludzi i oni już mają w głowie skład, jakim wyjdziemy na pierwszy mecz. Nie możemy jednak zapominać, że to, co najważniejsze, wydarzy się tydzień przed meczem. Dla przykładu Damian Szymański nam wypadł i trochę będzie pauzował. Nie wiadomo, czy dojdzie do pełni zdrowia na te mecze barażowe.

– Liczymy też na to, że Jakub Moder będzie grał więcej. Nasza liga rusza i w tej lidze też będziemy obserwować poszczególnych zawodników, ale też na pewno zmian wielkich nie szykujemy, bo trudno żebyśmy teraz nagle wszystko zmieniali. Są jednak dwa, może trzy nazwiska, które obserwujemy i jedno z nich może być bardzo dużym zaskoczeniem – przyznaje Probierz w rozmowie z Polsat Sport.

