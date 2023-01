PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza udzielił ciekawego wywiadu TVP Sport. Prezes PZPN-u potwierdził, że prowadzono rozmowy z Roberto Martinezem. Chwalił też Michała Probierza.

Od ponad tygodnia reprezentacja Polski oficjalnie nie ma selekcjonera

Wśród kandydatów wymienia się wielu szkoleniowców, brakuje jednak zdecydowanego faworyta

Cezary Kulesza uchylił nieco kulisów w swoim ostatnim wywiadzie z TVP Sport

“Praca z reprezentacją w przeszłości jest istotna”

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia PZPN poinformował, że nie przedłuży umowy z Czesławem Michniewiczem. Oznacza to, że od 1 stycznia reprezentacja Polski oficjalnie nie ma selekcjonera. Choć w kuluarach pojawia się wielu kandydatów, brakuje zdecydowanego faworyta. W wywiadzie z Jakubem Kłyszejko z TVP Sport, Cezary Kulesza ujawnił kulisy wyboru nowej głowy kadry Biało-czerwonych.

– Kandydaci są, ale żeby można było ogłosić nowego trenera, to dwie strony muszą być zgodne, co do podpisania umowy. Jak wiemy, każdy trener ma menedżera, prawników, którzy skrupulatnie śledzą każdy kontrakt, zwracają uwagę na przecinek, kropkę. My ze strony PZPN też musimy dokładnie sprawdzić umowę. Jak wiemy z doświadczenia, że później rozstania mogą być bardzo kosztowne. Musimy wszystkiego dopilnować, aby dwie strony były dobrze zabezpieczone – powiedział prezes PZPN-u. 12 stycznia Kulesza spotka się z szefami wojewódzkich związków piłki nożnej. Czy wtedy poznamy już nowego trenera?– Nie wydaje mi się, że może być wiążąca. Powiem tyle, żę może być wtedy bliżej niż dalej – odparł były prezes Jagiellonii Białystok. Poinformował też o najważniejszych kryteriach, wedle których dokonywana jest selekcja. – Zwracam uwagę na to, czy dany trener kiedykolwiek wcześniej pracował z jakąś reprezentacją. To dość istotne. Prowadzenie drużyny klubowej jest czymś zupełnie innym.

Rozmawiano z Martinezem, Probierz “krąży po głowie”

W wywiadzie nie zabrakło jednak pewnych konkretów. Dziennikarz TVP Sport spytał o kandydaturę Michała Probierza.

– Myślę, że z Michałem na tyle dobrze się znamy i wiem, że jest dobrym trenerem. Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruję się i nie mówię, jaka jest sytuacja. Czas pokaże – ujawnił dość niespodziewanie Kulesza.

Jak się okazuje, PZPN prowadził też rozmowy ze znacznie bardziej uznanymi szkoleniowcami. Roberto Martinez ma niebawem przejąć reprezentację Portugalii, ale pojawiły się doniesienia o negocjacjach Hiszpana z otoczeniem Kuleszy.– Tak, to nie były plotki. Były między nami rozmowy – przyznał wprost prezes PZPN-u.

Swój najbliższy mecz reprezentacja Polski rozegra pod koniec marca. Najpierw Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Czechami, a później podejmą u siebie Albanię. Będą to dwie pierwsze kolejki eliminacji do Euro 2024.

Zobacz też: Włoskie media doceniły postawę Wojciecha Szczęsnego. “Gwarancja bezpieczeństwa”.