fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Wojciech Kowalczyk widzi Jana Urbana w roli selekcjonera

Polska zaczęła od zwycięstwa 2025 roku, ale gra Biało-czerwonych nie zachwyciła. Podopieczni Michała Probierza wygrali tylko 1:0 z ekipą, która w listopadzie minionego roku przegrywała też z Kosowem (0:1) czy Cyprem (1:2). Sytuacje polskiej ekipy na kanale Weszło podsumował były reprezentant Polski.

– Wyjście defensywnym składem na Litwę, to jest kompromitacja każdego selekcjonera – mówił wprost Wojciech Kowalczyk w audycji “Polska – Litwa Live” na kanale Weszło.

– Dużo może opowiadać Michał Probierz na konferencjach. I zawodnicy, jak oni to widzą. Ale to jest jedno wielkie oszustwo. […] Mołdawia wygrałaby z nami dwa-trzy do zerka – przekonywał były piłkarz.

Kowalczyk był do tego stopnia rozczarowany, że pozwolił sobie nawet na wskazanie konkretnego kandydata na nowego selekcjonera. – Powinien nim być Jan Urban. Da tej szatni luz, nie będzie kombinowania. Z zasady stara się grać futbol ofensywny, a nasza reprezentacja powinna grać skrzydłami i szybkimi atakami – mówił 52-latek.

Reprezentacja Polski kolejny mecz w eliminacjach do MŚ 2026 rozegra już w poniedziałek wieczorem. Zmierzy się wówczas na PGE Narodowym z Maltą. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. Biało-czerwoni w ostatnich czterech starciach z tą ekipą zdobyli 13 bramek, nie tracąc nawet jednej.

