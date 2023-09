Prezes PZPN skusił się na oglądanie meczu bogatego III-ligowca

Reprezentacja Polski jest dzisiaj w rękach selekcjonera Michała Probierza. Tymczasem w Polskim Związku Piłki Noznej wygląda na to, że wszystkie ręce zostały rzucone na pokład. Na wtorkowym spotkaniu I rundy Fortuna Pucharu Polski obecny był szef piłkarskiej centrali Cezary Kulesza.

Jeden z kilku wtorkowych meczów Fortuna Pucharu Polski odbył się w Krakowie, gdzie Wieczysta mierzyła się z Piastem Gliwice

Rywalizację z trybun postanowił obejrzeć prezes PZPN – Cezary Kulesza

W tym sezonie rozgrywana jest 70. edycja krajowego pucharu

Cezary Kulesza na meczu Wieczysta – Piast

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza będzie miała za zadanie wywalczyć awans na mistrzostwa Europy w Niemczech. Ponadto Polski Związek Piłki Nożnej pochwalił się informacją, że PGE NArodowy w Warszawie będzie gospodarze spotkania o Superpuchar Europy w przyszłym roku.

Tymczasem niewzruszony ostatnim decyzjami wydawał się na kamerlanym obiekcie w Krakowie prezes PZPN. Cezary Kulesza pojawił się na trybunach w trakcie starcia Wieczystej z Piastem Gliwice. Tym samym Sławomir Peszko zaliczył swój drugi oficjalny mecz w roli trenera ekipy z Krakowa na oczach szefa polskiej piłki.

Decyzja Kuleszy o wyborze wtorkowego spotkania do oglądania na żywo może dziwić, mając na uwadze to, że tego samego dnia w Białymstoku inny ciekawy mecz Fortuna Pucharu Polski, w którym Jagiellonia stanie do rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym miesiącu. W przeszłości właścicielem i prezesem Żółto-czerwonych był właśnie obecny prezes PZPN.

