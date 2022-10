PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski może zagrać towarzysko z europejskim gigantem. Pierwsze zakulisowe rozmowy w tej sprawie już się odbyły.

Biało-czerwoni trafili do pięciozespołowej grupy w eliminacjach do Euro 2024

Dzięki temu Polacy mają wolny termin na mecz towarzyski

Potencjalny rywal naszej kadry może być bardzo atrakcyjny

Michniewicz zainteresowany sparingiem z gigantem

W niedzielnym losowaniu grup eliminacji do Euro 2024, reprezentacja Polski znalazła się w pięciozespołowej grupie. Dzięki temu kadra zamiast meczu eliminacyjnego ze słabą reprezentacją, może sprawdzić się towarzysko na tle europejskiego giganta. O takim scenariuszu we Frankfurcie mówił Czesław Michniewicz.

– To, że trafiliśmy do grupy pięciozespołowej, daje taką możliwość, że jest termin na mecz towarzyski i być może uda się z kimś, z tej grupy pięciozespołowej zagrać mecz towarzyski zamiast meczu eliminacyjnego, bo tak te terminy wypadają. Być może to będą Niemcy, może Francja, może ktoś inny. Dzisiaj oczywiście tego nie wiemy – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski. Bardziej konkretny był team manager naszej kadry.

– W kuluarach zaczepiliśmy Hansiego Flicka, zachęcają, że może byśmy zagrali towarzyski mecz z Niemcami. Już kilka lat minęło odkąd z nimi graliśmy. Hansi Flick wykazał zainteresowanie i powiedział, że będą rozmawiali z Olivierem Oliver Bierhoffem (dyrektor niemieckiej federacji). Zobaczymy jak to się potoczy – rzekł Jakub Kwiatkowski. Należy pamiętać, że Niemcy to gospodarz Euro 2024, więc nie musiał on brać udziału w eliminacjach, z czego skorzystał. Tym samym do turnieju będzie przygotowywał się poprzez sparingi.

