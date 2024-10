fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz chce uzdrowić reprezentację Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą kolejne zgrupowanie, podczas którego działo się naprawdę wiele. Słaby mecz z Portugalią zakończył się porażką 1-3, natomiast przeciwko Chorwatom udało się Biało-Czerwonym wywalczyć remis. Do przerwy przegrywali 1-3, ale po zmianie stron odrobili straty i ostatecznie podzielili się punktami. Po czterech kolejkach Ligi Narodów Polacy mają w dorobku cztery punkty, a przed sobą jeszcze domowy mecz ze Szkocją i wyjazdowy z Portugalią. Wciąż można więc realnie liczyć na zajęcie drugiego miejsca w grupie, co pozwoli na awans do ćwierćfinałów rozgrywek.

Ostatnie miesiące reprezentacji Polski budzą skrajne emocje. Bardzo mizerne Euro 2024, a także nie najlepsze wejście w Ligę Narodów sprawiają, że praca Michała Probierza jest coraz częściej kwestionowana. Niewielu kadrowiczów prezentuje dobrą formę, a w drużynie jest spora rotacja, jeśli chodzi o powoływanych na kolejne zgrupowania.

Jakub Olkiewicz zdiagnozował największy problem reprezentacji Polski. Uważa, że jest to strach przed mocniejszym rywalem, który skutkuje później tak słabymi występami, jak ten przeciwko Portugalii. Docenia także działania Probierza, który zdaje się próbować jakkolwiek go zażegnać.

– Jeśli zgodzimy się co do tego, że problem może być głębszy i tkwić w tym, co wielokrotnie podkreślaliśmy przy okazji wypowiedzi kadrowiczów: Jan Bednarek schowany pod ladę. “No, nie wyszedł nam ten mecz, to silny rywal jest. Manchester City nie jest tak silny jak dowolny silny rywal reprezentacji Polski”. Jeśli założymy, że to słynne obsranie się reprezentantów Polski to jest ta prawdziwa przyczyna.

– To, co powtarzają Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, każdy kolejny selekcjoner, psychologowie, którzy śledzą tę kadrę, że problemem jest po prostu to, że Polacy są skrajnie wystraszeni silniejszego rywala, to jedyna ścieżka jest taka, żeby budować ich pewność siebie. Michał Probierz buduje pewność siebie tych kadrowiczów, między innymi wystawiając taki środek pola na Chorwację czy Portugalię – przekonuje Olkiewicz.