Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna meczem z Węgrami walkę o bilety na mistrzostwa świata w Katarze. Biało-czerwoni do potyczki z Madziarami przystąpią w roli faworyta. Niemniej podopieczni Marco Rossiego mają nadzieję na wywalczenie w końcu awansu na mundial, co nie udało się Węgrom w ośmiu ostatnich eliminacjach. Poniżej prezentujemy przypuszczalny skład na to starcie.

Niespodzianki w defensywie i pomocy?

Piłkarska reprezentacja Polski ma dwie pewne gry postacie w zespole. Wojciech Szczęsny może być spokojny gry między słupkami bramki. Selekcjoner Paulo Sousa zapowiedział już w trakcie jednej z wypowiedzi dla mediów, że właśnie golkiper Juventusu będzie numerem jeden w drużynie narodowej. Tymczasem w ataku pewny gry jest oczywiście Robert Lewandowski.

Niespodzianek można się z kolei spodziewać w defensywie Biało-czerwonych. Wygląda na to, że zawody na ławce rezerwowych zacznie Kamil Glik. Polski zespół ma zacząć w ustawieniu trzema defensorami. Linia obrony ma się tym samym składać z: Dawidowicza, Bednarka i Bereszyńskiego.

Ciekawie będzie wyglądała również druga linia Biało-czerwonych. Wahadłowymi mają być Arkadiusz Reca i Sebastian Szymański. Z kolei w środku pola rządzić mają Grzegorz Krychowiak i Jakub Moder. Pomocnik Brighton może skorzystać z tego, że koronawirus wykluczył z wyprawy do Budapesztu Mateusza Klicha, który wcześniej wydawał się pewniakiem do gry.

Tymczasem ofensywny tercet z Lewym uzupełniać będą Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Ciekawe jest to, że obaj mają być ustawieni za plecami napastnika Bayernu Monachium.

Przypuszczalny skład Biało-czerwonych na spotkanie z Węgrami:

Polska: Szczęsny – Dawidowicz, Bednarek Bereszyński, Reca, Krychowiak, Moder, Szymański, Zieliński, Milik, Lewandowski.

Spotkanie pomiędzy Węgrami a Polską rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45.