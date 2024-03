Reprezentacja Polski pokonała Walijczyków i awansowała na Mistrzostwa Europy. Szef tamtejszej federacji udał się po meczu do szatni Biało-Czerwonych, aby pogratulować rezultatu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski pokonała Walię i awansowała na Mistrzostwa Europy

O rezultacie zadecydowały rzuty karne, lepiej wykonywane przez Biało-Czerwonych

Szef walijskiej federacji piłkarskiej pogratulował w szatni piłkarzom i Michałowi Probierzowi

Polska ma awans. Walia pokazała klasę

Reprezentacja Polski po bardzo emocjonującym i wyczerpującym meczu pokonała Walię, co pozwoliło jej wywalczyć awans na tegoroczne Mistrzostwa Europy. O wyniku zadecydowały dopiero rzuty karne. Zarówno regulaminowy czas gry, jak i dogrywka, zakończyły się bezbramkowym remisem. Biało-Czerwoni długo dawali się dominować Walijczykom, ale pod koniec spotkania to oni byli stroną przeważającą. Nie przełożyło się to natomiast na zdobycz bramkową.

Na murawie nie brakowało walki, determinacji i silnych emocji, które udzielały się piłkarzom, natomiast po ostatnim gwizdku Walijczycy okazali sporą klasę. Szef tamtejszej federacji piłkarskiej udał się do szatni Polaków, którzy świętowali awans, aby pogratulować zawodnikom oraz Michałowi Probierzowi udanego wyniku.

Tuż po meczu #WALPOL do szatnii reprezentacji Polski przyszedł prezydent walijskiej federacji i pogratulował Michałowi Probierzowi i naszej drużynie awansu na Euro 2024. Duża klasa — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) March 27, 2024

Reprezentacja Polski skupia się teraz na rywalizacji w fazie grupowej. Zmierzy się w niej z Francją, Holandią oraz Austrią.

