Reprezentacja Polski U21 do przerwy prowadzi z rówieśnikami z Niemiec 1-0. Jedyną bramkę w pierwszej połowie meczu eliminacji do Euro zdobył Ariel Mosór.

fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Ariel Mosór

Reprezentacja Polski U21 walczy z Niemcami w eliminacjach do Mistrzostw Europy

Do przerwy Biało-Czerwoni prowadzą 1-0

W 24. minucie bramkę zdobył Ariel Mosór

Obiecująca gra Polaków

Reprezentacja Polski do lat 21 od początku eliminacji do Mistrzostw Europy spisuje się bardzo dobrze. Kilka dni temu ograła Izrael, a we wtorek w Essen czekało ją starcie z rówieśnikami z Niemiec.

W ekipie rywali nie zabrakło największej gwiazdy w postaci Youssoufy Moukoko. Drużyna Adama Majewskiego przystąpiła do tego meczu wzmocniona Jakubem Kamińskim, który w ostatnim czasie był etatowym członkiem seniorskiej kadry, a także Patrykiem Pedą i Mateuszem Łęgowskim.

Od pierwszych minut przeważali Niemcy, którzy próbowali szybko objąć prowadzenie. Z biegiem minut rósł natomiast zespół Biało-Czerwonych, który skupiał się na kontratakach i opierał swoją grę na skrzydłowych. W 24. minucie strzał Dominika Marczuka został sparowany na rzut rożny. Wówczas skutecznie ze stojącej piłki dośrodkował Michał Rakoczy, a Ariel Mosór strzałem nogą dał Polakom prowadzenie.

⚽ Polska do przerwy prowadzi z Niemcami

⚡ Polska wyprowadza groźne kontry

💪 Polska gra bez respektu przed rywalem



Dobrze to wygląda w meczu eliminacji EURO U21, oby tak dalej!



𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝗷𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 👉 https://t.co/3tahcsPQgU pic.twitter.com/AIN3Q6bLt7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 21, 2023

Jeszcze przed przerwą Polacy mogli podwyższyć prowadzenie, jednak zmarnowali dwie obiecujące kontry. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-0 dla gości.