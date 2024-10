Polska ma wielkie plany. Na razie trwają rozmowy z prezesem Kuleszą

Polska aktualnie przygotowuje się do meczu z Portugalią w Legia Training Center. Czy reprezentacja doczeka się swojego własnego ośrodka? Michał Probierz zdradził, że rozmowy na ten temat trwają.

Polska będzie miała własne centrum treningowe?

Tematem przewodnim konferencji prasowej, otwierającej zgrupowanie przed meczem Polska – Portugalia, było oczywiście sobotnie spotkanie, ale nie zabrakło też bardziej ogólnych kwestii. Michał Probierz wypowiedział się na temat bazy treningowej, którą dysponują Biało-Czerwoni.

Zrobimy wszystko, by zbudować centrum treningowe. Rozmawialiśmy o tym z prezesem Cezarym Kuleszą, musimy obrać jakiś kierunek. Chcemy stworzyć piłkarzom jak najlepsze warunki. Wydaje mi się, że w 40-milionowym kraju musimy doprowadzić do tego, że kadra przyjeżdża i ma gdzie regularnie trenować, a nie musimy jeździć gdzieś godzinę. Zrobimy wszystko, by jakiś ośrodek powstał. Mamy dwa-trzy pomysły – stwierdził Probierz.

Rozmawiamy z prezesem i mamy różne pomysły. Nic aktualnie nie powstaje, nic nie budujemy. Rozmawiamy. Chcemy stworzyć optymalne warunki. Nie ma co ukrywać, sporządziliśmy statystyki i najwięcej reprezentantów pochodzi z mniejszych klubów, gdzie mają bardzo dobre ośrodki. W Krakowie, za czasów śp. prezesa Filipiaka udało mi się stworzyć taką bazę. Mam nadzieję, że reprezentacja Polski doczeka się tego i skorzystają z tego też obecni zawodnicy. Powinniśmy pomagać i robić coś w tym kierunku, by takie centrum powstało – dodał selekcjoner kadry.

