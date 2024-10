Lewandowski o Szczęsnym. “Powiedział mi to wcześniej”

Paweł Bejnarowicz / PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie uniknął pytań o Szczęsnego

Przed sobotnim spotkaniem Polska – Portugalia w Lidze Narodów dojdzie do ważnego wydarzenia. Na PGE Narodowym zaplanowano oficjalne pożegnanie Grzegorza Krychowiaka i Wojciecha Szczęsnego. Robert Lewandowski oczywiście nie uniknął pytania na temat bramkarza, który niedawno został jego klubowym kolegą.

– Jak do zespołu dołącza nowy piłkarz to trzeba mu pokazać zakamarki szatni. Z Wojtkiem Szczęsnym było i jest podobnie. Ale dzięki temu, jakie ma doświadczenie i podejście do życia, z tym jak to przebiegało, to jestem przekonany, że jego aklimatyzacja odbędzie się bardzo szybko – stwierdził kapitan reprezentacji Polski. – Mogę zdradzić, że jeszcze przed tym, jak okazało się, że Wojtek dołączy do Barcelony, to powiedział mi, że jeżeli miałby wznowić karierę w jakimś klubie, to właśnie w tym, do którego ostatecznie trafił – dodał Lewandowski.

Kapitan został zapytany także o swoją aktualną dyspozycję. Jaki wpływ na postawę Lewandowskiego ma Hansi Flick, który zastąpił Xaviego na stanowisku szkoleniowca Barcelony?

– Jeżeli chodzi o trenera Hansiego Flicka, to niewiele osób, które były w Bayernie, trafiło z nim razem do Barcelony. Moim zdaniem nie przeniósł on jeden do jednego tego, czego miałem okazję doświadczać w Bayernie. Flick dostosował się do tego, jaką ma tutaj drużynę. Jego doświadczenie pomaga mu w zarządzaniu szatnią. Mam z nim taką relację, że czasami nawet nie musimy za dużo rozmawiać, a i tak wiem, co mam robić i czego ode mnie oczekuje – przyznał napastnik Blaugrany.

Mecz Polska – Portugalia odbędzie się w sobotę 12 października, o godzinie 20:45.