Polska – Austria: Statystyki OPTA przed meczem Euro 2024

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski - Euro 2024

Statystyki: Polska – Austria

Będzie to będzie drugie spotkanie pomiędzy Polską a Austrią na Mistrzostwach Europy. Poprzednie starcie na Euro 2008 zakończyło się remisem 1:1. Jak się później okazało były to jedyne punkty jakie zdobyły obie ekipy na tamtym turnieju.

Austria wygrała trzy z pierwszych pięciu spotkań z Polską (2 porażki) między 1935 a 1994 rokiem. Od tego czasu nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich meczów (2 remisy i 3 porażki). Wszystkie te mecze miały miejsce w rywalizacjach o punkty między 2004 a 2019 rokiem.

Polska i Austria na Euro 2024

Polska przegrała swój pierwszy mecz na Euro 2024 z Holandią (1:2), ale nigdy nie przegrała dwóch kolejnych gier w tej samej edycji Mistrzostw Europy. Była to też pierwsza porażka naszej reprezentacji na Euro, po tym jak jako pierwsi zdobyliśmy bramkę. Na siedem spotkań, kiedy Polska prowadziła udało się nam wygrać tylko dwa razy. Pozostałe mecze kończyły się remisami. Skuteczność Polski w takich sytuacjach wynosi zaledwie 29%, co jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich zespołów, które rozegrały przynajmniej 5 spotkań na Euro licząc od turnieju w 2008 roku.

Nasza reprezentacja zdobyła więcej niż jedną bramkę tylko w jednym z 15 meczów na Euro. Miało to miejsce na poprzednim turnieju w przegranej 3:2 ze Szwecją. Pozytywne jest to, że Biało-czerwoni strzelali gola w każdym z ostatnich siedmiu meczów na tym Euro.

Austria przegrała w swoim pierwszym meczu na turnieju z Francją (0:1). Był to pierwszy od 18 spotkań, mecz w którym Austriacy nie strzelili bramki. Ostatni raz, gdy Austria nie zdobyła gola w kolejnych dwóch meczach, było to również za sprawą Francji – we wrześniu 2022 roku.

Choć Austria miała większe posiadanie piłki (52%), więcej ukończonych podań (401 vs 390) i więcej podań w stefie przeciwnika (137 vs 108) niż Francja w pierwszym meczu, zdołała oddać tylko pięć strzałów na bramkę. Jest to jej drugi najniższy wynik w meczu Euro po czterech strzałach w remisie 0:0 z Portugalią w 2016 roku.

Statystyki zawodników

Adam Buksa ma szansę zostać pierwszym polskim zawodnikiem, który strzeli gola w każdym z pierwszych dwóch meczów na Mistrzostwach Europy. Na głównych turniejach, jedynymi Polakami, którzy tego wcześniej dokonali, są Grzegorz Lato i Andrzej Starmach na Mistrzostwach Świata 1974, w meczach przeciwko Argentynie i Haiti.

Po serii 18 meczów na dużych turniejach, w których Robert Lewandowski grał pełne spotkania, kapitan naszej reprezentacji nie zagrał w pierwszym meczu przeciwko Holandii. Polska nie zagrała dwóch kolejnych turniejowych meczów bez jego udziału od czasu, jego debiutu w reprezentacji we wrześniu 2008 roku.

W meczu przeciwko Francji obrońca Austrii Max Wober stał się pierwszym zawodnikiem w historii Mistrzostw Europy, który strzelił samobója, dostał żółtą kartkę i został zmieniony w tym samym meczu – jego samobójcza bramka okazała się zwycięską i Francja zdobyła trzy punkty.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Polska – statystyki przed meczem z Austrią

Polska zakwalifikowała się do swojego piątego z rzędu turnieju UEFA EURO (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

UEFA EURO (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Przed Euro 2008 nie brała udziału w żadnej edycji turnieju.

Polska jest jedną z tylko ośmiu drużyn, które zakwalifikowały się do ostatnich pięciu turniejów, obok Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

W swoich 14 meczach na Euro, mecze Polski przyniosły tylko 26 goli (11 strzelonych, 15 straconych), średnio 1,86 na mecz. Wśród drużyn, które rozegrały 10+ meczów na finałach, tylko Włochy mają niższą średnią goli na mecz (1,84).

Polska wygrała tylko dwa z 14 meczów na Euro (7 remisów, 5 porażek), obie wygrane miały miejsce na EURO 2016 przeciwko Irlandii Północnej i Ukrainie. Wskaźnik wygranych – 14% jest drugim najniższym wśród drużyn, które rozegrały 10+ meczów. Polska wyprzedza tylko Rumunię (6%, 1 wygrana w 16 meczach).

Dla Michała Probierza będzie to pierwszy duży turniej w roli trenera reprezentacji.

będzie to pierwszy duży turniej w roli trenera reprezentacji. Polska miała innego trenera na każdym turnieju Mistrzostw Europy: Leo Beenhakker w 2008, Franciszek Smuda w 2012, Adam Nawałka w 2016 i Paulo Sousa w 2020.

Robert Lewandowski jest zarówno najlepszym zawodnikiem pod względem występów (11), jak i najlepszym strzelcem (5 goli) naszej kadry na Euro. Strzelił w czterech różnych meczach, ale żadnego z nich Polska nie wygrała.

Austriacy mają swojego Schwarzennegera, a my mamy swojego polskiego Lewandowskiego 🤖🇵🇱



ℹ️Wygenerowano za pomocą AI pic.twitter.com/u8oAua2U3q — Goal.pl (@goalpl) June 21, 2024

Austria – statystyki przed meczem z Polską

Jest to czwarty występ Austrii na Mistrzostwach Europy, w tym trzeci z rzędu. Przed tą serią Austriacy grali na Euro tylko w 2008 roku, kiedy byli gospodarzem turnieju.

Do tej pory Austriacy zaliczyli najlepszy występ na turnieju w 2020 roku. Awansowali wtedy do 1/8 finału odpadając po dogrywce (1-2) z późniejszym zwycięzcą, reprezentacją Włoch.

Austria wygrała tylko dwa z 10 spotkań na Mistrzostwach Europy: przeciwko Macedonii Północnej i Ukrainie podczas edycji 2020.

Austria strzeliła więcej niż jednego gola tylko w jednym ze swoich 10 meczów na Euro, przeciwko Macedonii Północnej (3-1).

Austria wygrała sześć z ośmiu meczów w kwalifikacjach do Euro 2024 – wygrali zarówno u siebie, jak i na wyjeździe przeciwko Azerbejdżanowi, Estonii i Szwecji, ale nie pokonali Belgii w żadnym z meczów przeciwko nim (remis i porażka).

Marcel Sabitzer brał udział przy sześciu bramkach w siedmiu meczach kwalifikacyjnych do Euro (4 gole, 2 asysty), co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich austriackich zawodników.

Sabitzer stworzył również najwięcej dużych szans (4) i miał najwyższy wskaźnik oczekiwanych asyst (1,6) spośród wszystkich Austriaków.

Ralf Rangnick po raz pierwszy występuje jako trener selekcjoner na dużym międzynarodowym turnieju. Doświadczony Niemiec będzie trzecim nie-Austriakiem, który poprowadzi tę drużynę na dużym turnieju, obok Szwajcara Marcela Kollera (EURO 2016) i swojego rodaka Franco Fody (EURO 2020).

Polska – Austria: Superkomputer ocenia szanse

Według superkomputera BETSiE Polska ma niecałe 30% szans na wygraną w tym spotkaniu. Austriacy są faworytem z 43% szans na trzy punkty. Niecałe 27% szans superkomputer daje remisowi.