Lukas Podolski w dość mocnych, ale i prostych słowach skomentował liczną krytykę wokół osoby Roberta Lewandowskiego. "My jesteśmy trochę głupi" - mówi były mistrz świata w rozmowie z portalem "Meczyki.pl".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski broni Lewandowskiego

Robert Lewandowski to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Polski. Wielu uważa nawet, że najlepszy spośród wszystkich graczy na przestrzeni dziejów. Kapitan naszej kadry przez ostatnie wiele lat trzymał bardzo wysoką, równą formę w meczach pod wodzą kilku selekcjonerów. Do tego dochodziły także sukcesy w piłce klubowej. Jednak od jakiegoś czasu 35-latek jest dość mocny krytykowany za swoje występy i brak wystarczającej jakości, do której dotychczas przyzwyczaił.

Do tego dochodzą także bardzo duże zarzuty pod względem przesadnego dbania o dobry PR. Stąd też przez ostatnie miesiące krytyka Lewandowskiego mocno przybrała na sile i często odnosi się już nie tylko do aspektów czysto sportowych. Taki stan rzeczy postanowił zrecenzować Lukas Podolski. Były mistrz świata znany jest z tego, że nie boi się mówić tego, o czym myśli i co uważa. Teraz w prostych, ale i jednocześnie mocnych słowach przedstawił swój punkt widzenia, na obecną krytykę napastnika Barcelony.

– My jesteśmy trochę głupi, że takiego zawodnika i człowieka, który tyle zrobił dla Polski, tyle radości dał ludziom w kraju, że my jesteśmy w stanie takiego piłkarza krytykować, a nie wspierać. Może to taki Polski mental, że musi być źle – ocenił Lukas Podolski w rozmowie z portalem “Meczyki.pl”.

