Reprezentacja Polski osłabiona. Obrońca nie zagra z Litwą

Dawidowicz opuści mecz z Litwą

Reprezentacja Polski przygotowuje się do startu eliminacji. W najbliższy piątek podejmie na PGE Narodowym kadrę Litwy. Biało-Czerwoni są oczywiście wielkim faworytem tej rywalizacji, a trzy punkty traktuje się jako obowiązek. Przy okazji przedmeczowej konferencji prasowej Michał Probierz poinformował o stanie zdrowotnym swojej drużyny. Z najbliższego spotkania wyłączony został Paweł Dawidowicz, który nie jest w pełni dysponowany.

– Jeżeli chodzi o stan zdrowia, to Paweł Dawidowicz nie jest brany pod uwagę do pierwszego meczu, na drugi mecz będzie gotowy – przekazał Probierz. Dawidowicza można spodziewać się za to na murawie podczas poniedziałkowego meczu, kiedy to Polacy zagrają przed własną publicznością z Maltą.

Polska kadra nie przystąpi więc do najbliższego spotkania w najmocniejszym składzie. Mimo krytyki, jaka spada na Dawidowicza, wciąż jest on ważnym ogniwem w zespole Probierza. Dla reprezentacji Polski zaliczył w sumie 19 występów – zagrał dwukrotnie na Euro 2024, a później cztery razy w Lidze Narodów.

W środku obrony Probierz będzie mógł skorzystać za to z Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, Sebastiana Walukiewicza, Mateusza Wieteski, Kamila Piątkowskiego czy Mateusza Skrzypczaka, który ma szansę zadebiutować.