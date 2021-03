Paulo Sousa jak Jerzy Engel, nie boi się mówić o ambitnych celach

Reprezentacja Polski od poniedziałku zacznie zgrupowanie przed spotkaniami z Węgrami, Andorą i Anglią. Ciekawego wywiadu Polsat Sport udzielił selekcjoner Biało-czerwonych, przekonując, że chce w marcowych spotkaniach wygrać wszystkie spotkania.

Od poniedziałku start misji MŚ 2022

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz w 2021 roku rozegra na wyjeździe, mierząc się z Węgrami. Kilka dni później na stadionie Legii Warszawa polski team zagra z Andorą. Z kolei w środę 31 marca Biało-czerwoni na Wembley zmierzą się z Synami Albionu.

Trener Paulo Sousa ma konkretną wizję tego, jak jego drużyna ma zagrać na stadionie w Budapeszcie.

– Na pewno chcę zobaczyć na Węgrzech reprezentację Polski, która dominuje, która potrafi wyjść spod presji, zwłaszcza na początkowym etapie budowania akcji. Chcę widzieć drużynę, która potrafi długo utrzymać się przy piłce na połowie przeciwnika. I która zatrzymuje ataki przeciwnika częściej od razu po stracie piłki niż po powrocie do defensywy – przekonywał Portugalczyk cytowany przez PolsatSport.pl.

Dziewięć punktów celem selekcjonera na marcowe spotkania

Powszechnie wiadomo, że w starciu z Anglią poprzeczka przed reprezentacją Polski będzie postawiona wyżej. W tej kwestii opiekun Biało-czerwonych też wyraził kilka zdań. – Z Anglią będzie, rzecz jasna, inaczej. Musimy przygotować się na więcej pracy bez piłki, ale kiedy pojawią się takie momenty – a wiem, że się pojawią – kiedy zdołamy przenieść grę pod bramkę rywala, to mamy zawodników, którzy mogą zrobić różnicę – zaznaczył Paulo Sousa.

Jakie cele stawia przed swoimi piłkarzami selekcjoner polskiej ekipy? – Jestem człowiekiem ambitnym i uważam, że zawsze należy mierzyć najwyżej. Nie możemy zastanawiać się, czy punkt wywalczony w danym meczu to dobry wynik. Nie. W każdym meczu musimy grać o trzy punkty – przekonywał Portugalczyk.

Portugalski trener wypowiedział się również o ogólnych celach, które chce zrealizować. – Cel numer jeden to wygrać trzy mecze otwierające eliminacje do mundialu, bo chcemy się zakwalifikować. Cel numer dwa to wyjście z grupy w mistrzostwach Europy a następnie próba pokonywania kolejnych rywali – rzekł 50-latek.

